توقف عمر كمال عن الغناء أسبوع بعد أزمة حفلته الأخيرة .. موسيقيون يعلقون

وأكد عمر أن الأمر كان على سبيل المزاح مع بعض أصدقائه في حفلة خاصة من عامين

أوقفت نقابة المهن الموسيقية مطرب المهرجانات عمر كمال لمدة أسبوع عن الغناء، بعد انتشار فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المطرب وهو يغنى في إحدى الحفلات، ولكنه قام باستبدال كلمات الأغنية بأخرى خارجة، ومع انتشار الفيديو بصورة كبيرة، قررت نقابة المهن الموسيقية فتح تحقيق موسع فيها، خاصة أن «كمال» قال: إن الأمر كان على سبيل المزاح مع بعض أصدقائه في حفلة خاصة من عامين.

محمود عبد الستار: أزمات مطربي المهرجانات يجب أن تتوقف والفن يرتقي بالمجتمع والذوق

أعرب منظم الحفلات محمود عبد الستار للمال : عن كون مايحدث من فناني المهرجانات هذه الفترة بإثارة أزمات مختلفة في الشارع والحفلات الغنائية ومارينا وغيرها من حمو بيكا وعمر كمال وشاكوش وغيرهم، شيئا غير صحي.

وأضاف أنه يجب المحاسبة على اي تصرف لايليق بالذوق العام والجمهور ، ولايصح ابدا ان يتم قول اي لفظ خارج في حفل غنائي امام الجمهور المصري ، لاننا نقدم فنا وهو المفترض ويجب ان نرتقي بالمجتمع والذوق وهذه الالفاظ السيئة لاتليق بالفن والفنانين المصريين وكذلك الازمات الخاصة بمطربي المهرجانات يجب ان تتوقف لانه اصبح لهم قاعدة كبيرة في الشارع المصري .

حلمي عبدالباقي: لا يصح اللهث وراء التريند بأي شيء ومافعله عمر كمال سيتم التحقيق فيه

وأوضح المطرب حلمي عبد الباقي انه بالفعل تم التحقيق مع الفنان عمر كمال خلال الساعات الماضية ، بسبب هذا الفيديو الذي قال فيه لفظا خارجا في احدى حفلاته بالساحل الشمالي مؤخرا.

ونوه أنه سواء كانت الحفلة التي قال فيها هذا اللفظ قديمة ام حديثة ، فما فعله يمثل اهانة للجمهور والفن مندهشا كيف يتلفظ بذلك في العلن وهو فنان حاليا ، هل اصبحت حفلات اللايف بهذا المستوى .

ويشير إلى أنه وصلت المرحلة لهذه الدرجة من السوء ، وان واقعة الفنانة لوسي مؤخرا في احدى الحفلات كانت بنفس الشكل ايضا حيث انه لايصح ابدا ان تقال الفاظ سيئة في الحفلات الجماهيرية .

وأكد أنه يجب الالتزام بالقيم الانسانية في اي محفل ، ولايكون الهدف تصدر التريند باي شكل والعودة لدائرة الضوء بالتلفظ باي شيئ حتى لو كان مسيئا للادب وخارجا عن اللياقة العامة.