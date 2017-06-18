توقف ضخ المياه عن 2000 منزل بجوار مطار مطروح

معتز محمود: قال مصدر مُطلع بمحافظة مطروح، إن بعض المناطق السكنية والمنازل المجاورة لمطار مطروح تشهد أزمة بمياه الشرب، نتيجة توقف ضخ المياه فى الشبكة منذ نحو 15 يوما.



وأضاف المصدر لـ”المال” أن عدد من أهالى منطقة الحاج فرج عطية والتى تضم نحو 2000 منزل ومجاورة لمطار مرسى مطروح تقدموا بشكوى للمحافظة لوضع حل لأزمة مياه الشرب التى يعانى منها بعض سكانها منذ عدة أيام.



وتشهد منطقة الحاج فرج عطية والتى تضم نحو 2000 منزل ومجاورة لمطار مرسى مطروح أزمة فى مياه الشرب نتيجة توقف ضخ المياة فى الشبكة منذ نحو 15 يوما.



من جانبه قرر اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح تحويل الأمر لرئيس مجلس أدارة شركة مياة الشرب بمطروح اللواء شريف فارس لبحث الشكوى والعرض على المحافظ لأتخاذ اللازم.



وقال اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إن الشركة حصلت على تمويل بمبلغ 80 مليون جنيه من ميزانية المحافظة لإقامة عدد من مشروعات المياه العاجلة بمراكز المحافظة الثمانية.



وأضاف فى تصريحات سابقة لـ ” المال ” أن هذه الأموال ستستخدم لتطوير محطات تحلية مياه البحر القديمة ببرانى، وتدعيم ومد شبكات مياه الشرب فى مركز مرسى مطروح ومركز العلمين بمنطقة سيدى عبد الرحمن وعدد من المشروعات الأخرى.



وقال فارس إن الشركة شرعت فى إنشاء رافع جديد للمياه بمركز الحمام شرق المحافظة لتقوية الضغط في الشبكات، وأنه سيتم إنشاء خزان ملحق بالرافع الجديد، فضلا عن تركيب طلمبات يتم ربطها بالشبكات.





وأكد فارس أن كل المشروعات التى تنفذها الشركة مموَّلة من صندوق إسكان المحافظة بتصديق من اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، لافتًا إلى أن دعمه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي غير المسبوق هو ما دفع بالمشروعات خطوات هائلة للأمام حتى تخطّت مشروعات توفير مياه الشرب المخطط العام لوزارة الإسكان لعام 2017.