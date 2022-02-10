توقف حركة الملاحة فى ميناء البرلس بسبب الطقس السيئ

ناشد المحافظ جمال نور الدين، الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم وحياتهم

توقفت حركة الملاحة بميناء البرلس فى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد، والتي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وهطول الأمطار بصورة متقطعة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة من ميناء البرلس بتوقف حركة الصيد ابتداء من اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

ومن جانبه، ناشد المحافظ جمال نور الدين، الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح، موجها تكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وشدد على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكل الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن هبوب رياح شمالية رطبة وباردة تؤثر على جميع الأنحاء الشمالية وتنشط علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

كما تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إضافة إلى تكاثر للسحب المتوسطة علي السواحل الشمالية والدلتا حتي القاهرة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة.