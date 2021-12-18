الإسكندرية

توقف حركة الملاحة بميناء البرلس ومياه البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية

توقفت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ
السيد فؤاد 1:05 م, السبت, 18 ديسمبر 21 1:05 م, السبت, 18 ديسمبر 21

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وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس بتوقف حركة الصيد ابتداء من اليوم السبت، نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وذلك لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، إضافة لهطول الأمطار بصورة متقطعة.

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وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم وحياتهم وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، بمتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

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ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

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بقلم السيد فؤاد

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