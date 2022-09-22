توقف حركة الملاحة النهرية بين القاهرة والإسكندرية بعد سقوط كوبري جناكليس أثناء إزالته

واجهت حركة الملاحة النهرية توقفا بين ميناء الإسكندرية إلى القاهرة بسبب سقوط كوبرى جناكليس التابع لهويس الكيلو بترعة النوبارية أثناء إزالته.

وحسب مصادر مطلعة فمن المقرر أن تقوم الجهات المعنية بسرعة التدخل لإعادة حركة الملاحة مرة أخرى، خاصة أن هناك حركة تجارية بنقل الحبوب من الإسكندرية إلى صوامع القاهرة.

وخلال الأيام الأخيرة طرحت الهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل عددا من المشروعات بهدف رفع كفاءة المجرى الملاحي لنهر النيل في بعض المسارات.

وحسب مصدر مسئول بهيئة النقل النهري، فان تلك المشروعات تتركز في عملية رفع كفاءة هويس الخطاطبة، وذلك بالتجفيف الكلي على ترعة النوبارية.

كما تضم المشروعات رفع كفاءة هويس الكيلو 100 والكيلو 101، وذلك بالتجفيف الكلي أيضا، علاوة على رفع كفاءة هويس جناكليس ” هويس الكيلو 61 ” على ترعة النوبارية .

كما تستهدف الهيئة تطوير الطريق الملاحى القاهرة – الإسكندرية (الرياح البحيرى وترعة النوبارية) والتي ستبدأ نهاية العام الجاري .

وتستهدف الهيئة تطوير المجرى الملاحى بكل من الرياح البحيرى وترعة النوبارية لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهرى ورفع كفاءة الأهوسة المقامة عليه وإنشاء الأهوسة الجديدة اللازمة بطول إجمالى 220 كيلو، خاصة بعد تطوير الهويس الذي يربط ترعة الرياح البحيري بترعة النوبارية بالبحر المتوسط بمحيط ميناء الإسكندرية.

وتقوم هيئة ميناء الإسكندرية حاليا بتنفيذ مشروع كباري هويس المالح، حيث يشمل المشروع على عدد 3 كوبري منها عدد 2 كوبري سيارات علوي طرق ليسمح بمرور السيارات في الاتجاهين وكوبري سكة حديد متحرك ليسمح بمرور القطارات في الاتجاهين، حيث تم الانتهاء من كوبري السيارات القبلي، وجار أعمال تنفيذ كوبري السيارات البحري، كما تم الانتهاء من كوبري السكة الحديد المتحرك، وجار حاليا تركيب أعمال القضبان له.

كما قامت هيئة ميناء الإسكندرية بتنفيذ خطة رفع سعة الهويس المالح بالميناء حتى يستوعب 16 ماعون ( بارجة) بسعة كل منها 2500 متر مكعب من بضائع الصب الجاف في الدفعة الواحدة وكذلك زيادة عدد الدفعات خلال اليوم الواحد إلي الضعف، وذلك رغم انتهاء صيانة الهويس حسب الخطة السابقة.

والمشروع من شأنه أن يرفع معدل التداول إلي أن يتم من خلال النهر، كما سيعطي سرعة وصول السلع الاستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض في سعرها النهائي.