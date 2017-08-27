توقف حركة الركاب بين سفاجا والغردقة والموانئ السعودية

نادية صابرأعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إيقاف حركة الركاب بين ميناءى سفاجا والغردقة وميناء ضبا السعودى، لحين انتهاء مناسك الحج، على أن يتم استئناف الحركة يوم 3 سبتمبر 2017.كما يستقبل ميناء الزيتيات اليوم السفينة جازهونر، وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز، قادمة من ميناء



نادية صابر

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إيقاف حركة الركاب بين ميناءى سفاجا والغردقة وميناء ضبا السعودى، لحين انتهاء مناسك الحج، على أن يتم استئناف الحركة يوم 3 سبتمبر 2017.

كما يستقبل ميناء الزيتيات اليوم السفينة جازهونر، وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع السعودي.

ويشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة ABM DISCOVERY، وعلى متنها 178 طن حاويات طرود ومعدات، قادمة من فرنسا لصالح توكيل ناسكو، لتجهيز مصنع كيما أسوان للكيماويات.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة، على إنهاء كل التجهيزات الإجراءات، وأخذ كل الاحتياطات اللازمة لاستقبال الشحنة وتفريغها، وإنهاء الإجراءات المستندية حتى خروجها من الميناء لتدعيم المنطقة الصناعية جنوب الوادى.

على جانب آخر، يستعد الميناء لاستقبال العبارة عمان وعلى متنها 70 راكبا و22 شاحنة و21 سيارة، كما تغادر السفينتان بوسيدون إكسبريس وإلنوى اكسبريس وعلى متنهما 149 راكبا و105 شاحنات بضائع و20 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة BBC EVEREST وعلى متنها 210 أنابيب بوزن 997 طنًا، قادمة من سنغافورة، و3 سفن أخرى هى: أمانة وبوسيدون إكسبريس وإلنوى إكسبريس وعلى متنها 674 راكبا و170 شاحنة بضائع و13 شاحنة عفش ركاب و105 سيارات.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينتين سينا وبرنسيسة، وعلى متنهما 620 راكبًا و10 برادات و10 تريلات وباص جيت.

بينما شهد الميناء أمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 618 راكبا و16 برادا و11 تريلا و19 سيارة و3 باص جيت، فيما غادرت السفينتان سينا وبرنسيسة، وعلى متنهما 117 راكبا و17 برادا و17 تريلا.