توقف جزئى لحركة الملاحة بميناء الدخيلة

بعد اصطدام سفينة صينية بونشين .. ومصادر: الخسائر قد تصل لـ400 مليون جنيه

السيد فؤاد

توقفت حركة الملاحة جزئيا بميناء الدخيلة لأكثر من أسبوع بعد اصطدام سفينة الحاويات “كوكو بونشى” المملوكة للخط الملاحي كوسكو الصينى، بونشين عملاقين مملوكين لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة .



وقالت مصادر لـ”المال” إن الخسائر المبدئية للحادث ستتجاوز 400 مليون جنيه، وتشمل الغرامات التى يجب أن تسددها السفينة الصينية وإصلاح الأوناش والرصيف، مضيفة أن نيابة ميناء الإسكندرية تحفظت على السفينة والبضاعة التى كانت تحملها، الى أن تتم معاينة الحادث من قبل “أندية الحماية والتعويض” وهى تجمع لشركات تأمين عالمية .



وأشارت المصادر إلى أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات استقبلت الونشين المشار إليهما فى مارس الماضى بتكلفة مالية وقدرها 16.9 مليون دولار ضمن خطة لتطوير الأوناش العملاقة ليصبح عددها 10 أوناش، موضحين أن الونشين من النوع سوبر بوست بنماكس تصنيع شركة ZPMC الصينية حمولة 65-75 طنا.

يذكر أن ميناء الدخيلة يشتمل على 4 أرصفة حاويات منهم 2 تشغلهما شركة الإسكندرية للحاويات و هى شركة حكومية تابعة للشركة القابضة للنقل البرى و البحرى ، فى حين أن الرصيفين الأخريين تشغلهما شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (AICT ) .



وأشارت المصادر إلى أن هيئة الميناء قررت وقف المرشد الخاص بالهيئة عن العمل، والذى كان يقود السفينة داخل الميناء بصفته المتسبب الرئيسي في الحادث.

وفى حين، وصف شهود عيان قيادة السفينة وقت تراكيها على الرصيف بأنها كانت سريعة وهو ما تسبب في تحطيم ونشي الشركة ، طالب عدد من المستخلصين بسرعة انهاء اجراءات أندية الحماية والتعويض ليتم الافراج عن البضائع الخاصة بالمستوردين.



بدوره أشار أكد أبو العلا الخبير التأميني في النشاط البحري أن المسئولية القانونية تقع على مالك السفينة ، والذى يكون غالبا مشترك في أحد أندية الحماية والتعويض لافتا الى ان النادي سيقوم بدفع كافة التعويضات شاملة اصلاح الاوناش والتجهيزات وضياع الكسب أو فقد الربح.



