توقف بعض المستودعات عن العمل ونفاد الأرصدة يثير أزمة بمطروح

الأزمة مستمرة منذ يومين نتيجة قيام التموين بربط حصص ثابتة لمستودعات توقفت عن العمل معتز محمود تشهد عدد من مراكز محافظة مطروح أزمة منذ يومين، على خلفية تضرر بعض مواطنيها من عدم وجود أرصدة على الماكينات الخاصة بصرف الدقيق للمواطنين، نتيجة قيام وزارة التموين بربط حصص ثابتة للمستودعات.

الأزمة مستمرة منذ يومين نتيجة قيام التموين بربط حصص ثابتة لمستودعات توقفت عن العمل

معتز محمود



تشهد عدد من مراكز محافظة مطروح أزمة منذ يومين، على خلفية تضرر بعض مواطنيها من عدم وجود أرصدة على الماكينات الخاصة بصرف الدقيق للمواطنين، نتيجة قيام وزارة التموين بربط حصص ثابتة للمستودعات.





وأدى توقف بعض المستودعات عن العمل ونفاد الأرصدة الموجودة لدى المستودعات وتوقفها عن الصرف، إلى أزمة نتجت عن وجود أعداد من المواطنين لم تصرف كميات الدقيق، والتى تزيد على 35 طنًّا خلال شهر سبتمبر.

وتقدَّم عدد من المواطنين بمراكز محافظة مطروح، وخاصة مركز سيوة، ببعض الشكاوى على مدار اليوم الأربعاء وأمس، يتضررون فيها من عدم وجود أرصدة على الماكينات الخاصة بصرف الدقيق للمواطنين نتيجة قيام وزارة التموين بربط حصص ثابتة للمستودعات.

من جانبه قام اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بالاتصال بالدكتور على المصيلحى وزير التموين، وتمت الموافقة على فتح المنظومة وشحن ماكينات الصرف بكميات أخرى، وسيتم صرف الدقيق للمستودعات من المطاحن بنظام الاستعاضة دون التقيد بحصة محددة، وفى حدود مبلغ التأمين حتى يتمكن المواطنين من صرف حصتهم الشهرية من الدقيق دون عناء من أى مستودع.

وتمت الموافقة كذلك على السماح لاصحاب المستودعات الذين لم يشاركوا فى المنظومة الجديدة بسداد نسبة 25% مثل باقى المستودعات؛ وذلك ضمانًا لتوفير الدقيق بكل القرى والتجمعات على مستوى كل مراكز المحافظة.

وكلف محافظ مطروح المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين بالمحافظة بالمتابعة والتنفيذ اليوم والإفادة بما تم.

بدوره أكد مدير عام مديرية تموين مطروح أنه تم بالفعل فتح المنظومة لجميع مستودعات الدقيق على مستوى محافظة مطروح وصرف الدقيق للأهالى، خاصة بسيوة ظهر اليوم الأربعاء، طبقًا لما تم الاتفاق عليه بين اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، والدكتور على المصيلحى وزير التموين.



