توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي بسبب إضراب شامل لموظفيه

توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي بسبب الإضراب الشامل الذي ينفذه الموظفون اعتراضا على تردي أوضاعهم ورواتبهم منذ أشهر.

وقالت قناة سكاي نيوز عربية نقلا عن موظفين مشاركين في الإضراب إنهم لن يتراجعوا عن قرارهم وستبقى الشاشة عبارة عن أعمدة من الألوان بانتظار إقرار تنصفهم وتمكنهم من تحمل أعباء الحياة التي باتت مصاعبها أكبر من قدرتهم على تحملها.

ويأتي إضراب موظفي تلفزيون لبنان الرسمي استكمالا لإضراب الموظفين المستمر منذ أشهر في معظم الإدارات العامة.

ويعاني موظفو تلفزيون لبنان وفق متابعين لقضيتهم من مشاكل مالية منذ عدة أشهر وأعلن موظفو التلفزيون الرسمي التوقف عن العمل منذ أيام ولا زال الإضراب سارياً.

وخلال الأسبوع الماضي استمر التلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة فيما استفاق اللبنانيون صباح اليوم الجمعة على ظهور شارة التوقف عن البث وسط معلومات عن إقفال الشاشة التي وافقت اللبنانيين منذ خمسينيات القرن الماضي وتحمل في أرشيفها تاريخ لبنان الفني والسياسي والثقافي.

وقال أحد كبار الموظفين في قسم الأرشيف لموقع سكاي نيوز عربية: “وزارة المالية لم تحول رواتب الموظفين والمتعاقدين مع تلفزيون لبنان مند قرابة شهرين بالرغم من أن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري قد زود المعنيين بالمستندات المطلوبة دون جدوى”.

ويعد تلفزيون لبنان الرسمي من أقدم التلفزيونات في العالم العربي والشرق الأوسط. ويملك في أرشيفه آلاف التسجيلات النادرة لسياسيين وفنيين منذ حقبة السيتينيات لغاية اليوم.

ووقعت وزارة الإعلام في عهد الوزير الحالي المكاري عقداً للتعاون مع جهات فرنسية لتطوير ومكننة ورقمنة الأرشيف القديم وتحديثه.