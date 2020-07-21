توقف المفاوضات بين «غبور» و«النصر» على انتاج مركبات بديلة للتوك توك

بروتون الأقرب للحصول على أحد الهناجر فى شركة النصر لانتاج سيارات تعمل بالوقود العادى

أكد مصدر حكومى رفيع المستوى ان المفاوضات الجارية بين وزارة قطاع الاعمال العام وشركة غبور اوتو لإنتاج مركبات صغيرة بديلة للتوك توك على أحد الهناجر فى مصنع النصر توقفت بشكل نهائى.

وتعتبر شركة غبور أوتو واحدة من أكبر الشركات العاملة فى قطاع السيارات وتستحوذ بطرازاتها على الحصة الاضخم داخل السوق من خلال وكالات هيونداى وجيلى وشيرى ومازدا بخلاف الدراجات النارية والمركبات ثلاثية العجلات والاتوبيسات والسيارات النقل.

أضاف المصدر ان مصنع النصر مكون من أربعة هناجر رئيسية بخلاف فرن لدهان السيارات ووحدةلعلاج الصدء موضحاً ان هناك مذكرة تفاهم أُبرمت مع شركة بروتون الماليزية لإنتاج احد الطرازات محلياً فيماً نحجت وزراة قطاع الاعمال فى الاتفاق مع شريك صينى لانتاج أحد الطرازات الكهربائية.

أكد وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق فى تصريحات سابقة لـ«المال» ان بروتون هى الأقرب للحصول على أحد الهناجر فى شركة النصر لانتاج سيارات تعمل بالوقود العادى . اضاف ان الربع الأخير من العام المقبل سيشهد اطلاق الطرازات الكهربائية المنتجة داخل مصانع النصر على ان تكون طرازاً وحيداً بمستويين.

وتابع المصدر الحكومى ان شركة النصر ستعمل على انتاج ما يقرب من 25 الف سيارة كهربائية للسوق المحلية فيما ستكون اعمال الصيانة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وعلمت «المال» ان الفترة الحالية تشهد العمل على تدشين استراتيجية لتحفيز المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية مع وضع الضوابط والاليات الخاصة بهذا الاتجاه.