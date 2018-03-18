توقف القومية للأسمنت يمتد لمدة 6 أشهر بقرار القابضة الكيماوية

أحمد عليكشف عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن توقف مصانع شركة "القومية للأسمنت" عن العمل سيمتد إلى 6 أشهر مقبلة، نتيجة العمرة السنوية لأفران الشركة.يُذكر أن "القومية للأسمنت" قد أعلنت في نوفمبر الماضي، توقف الأفران عن العمل يرجع إلى أعمال العمرة السنوية العادية المتوقع

أحمد علي

كشف عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن توقف مصانع شركة “القومية للأسمنت” عن العمل سيمتد إلى 6 أشهر مقبلة، نتيجة العمرة السنوية لأفران الشركة.

يُذكر أن “القومية للأسمنت” قد أعلنت في نوفمبر الماضي، توقف الأفران عن العمل يرجع إلى أعمال العمرة السنوية العادية المتوقع استمرارها لمدة شهرين فقط، إلا أن الشركة متوقفة عن العمل حتى اللحظة.

وقد اندلعت مظاهرات واعتصامات من قبل العاملين بالشركة؛ نتيجة توقف الشركة عن العمل، مما يؤثر على دخولهم المالية.

وأضاف رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، في تصريحات لـ”المال” أن طحن الكلنكر فقط هو المتبقي من دورة العمل بالشركة، مشيرًا الى ان قرار اغلاق الشركة يعود الى تكبدها خسائر ضخمة من قبل العمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح مصطفى أن القابضة للصناعات الكيماوية تفاضل بين عدد من الخيارات التمويلية لتدبير احتياجات شركة “القومية للأسمنت” المالية في إطار خطة الدولة لانتشال الأخيرة من مستنقع الخسائر والديون التي تكبدتها خلال السنوات الماضية والتي وصلت إلى 4 مليارات جنيه.

وألمح رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى أن “القومية للأسمنت” تكبدت خسائر قدرت بـ 1.5 مليار جنيه خلال 18 شهرا نتيجة الاعتماد على الغاز الطبيعي وعدم إمكانية الشركة اللجوء لمزيج وقودي أخر، مشددًا على أن الوضع الراهن لن يستمر عقب انتهاء الدراسة المحتملة.

يُذكر أن “القومية للأسمنت” – الشركة الحكومية الوحيدة بالقطاع- تمر بظروف في غاية الصعوبة من تكبدها لديون تخطت الـ 4 مليارات جنيه بالإضافة الى اعتصامات واضرابات العمال بها اعتراضًا على توقف مصانع الشركة عن العمل، بجانب ملف التحقيق في مخالفات الفساد الاداري والمالي بالشركة، والتي تتولاه نيابة الأموال العامة من خلال تقرير أعدته ادارة الشركة الحالية وأرسلته للنيابة من أجل التحقيق واتخاذ ما يلزم من اجراءات.

يشار إلى أن خسائر شركة “القومية للأسمنت” خلال العام المالى 2016-2017 قد بلغت نحو 981 مليون جنيه، فيما تخطت الديون المتراكمة عليها حاجز الـ 4 مليارات جنيه.