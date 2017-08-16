توقف العمل بوصلة ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي

السيد فؤاد:توقفت اليوم أعمال تنفيذ وصلة باب 54 التي تربط بين ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي.وأوضحت مصادر مطلعة أن التوقف منذ أكثر من شهرين، بسبب وجود خلاف بين العديد من الجهات التي لها بنية تحتية وميناء الإسكندرية "صاحبة المشروع".وأوضحت المصادر أن من تلك الجهات وزارة البترول وال

السيد فؤاد:

توقفت اليوم أعمال تنفيذ وصلة باب 54 التي تربط بين ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي.

وأوضحت مصادر مطلعة أن التوقف منذ أكثر من شهرين، بسبب وجود خلاف بين العديد من الجهات التي لها بنية تحتية وميناء الإسكندرية “صاحبة المشروع”.

وأوضحت المصادر أن من تلك الجهات وزارة البترول والاتصالات، علاوة على وجود بعض الأملاك خاصة لمواطنين لم يتم سداد مستحقاتهم.

وتابعت “المصادر” أنه كان من المفترض أن يتم افتتاح كل من وصلة ربط ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة بالطريق الدولي، خلال شهر يوليو الماضي أو أغسطس على أقصى تقدير، إلا أن توقف المشروع، منذ شهرين تقريبا وعدم انجاز المشروع سوى بنسبة 30% حال دون ذلك.

ومن المفترض حسب مخطط ميناء الإسكندرية أن يتم افتتاح وصلة ربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي وحدها خلال أيام ويتم حاليا التجهيز لها لحضور كبار رجال الدولة الافتتاح، حيث بلغت نسبة انجاز المشروع حاليا قرابة 97% تقريبا.

وتعول هيئة الميناء على هذا المشروع ليكون بمثابة النجاة لها من الزحام والتكدس الذي يسببه موقع الميناء لسكان منطقة العجمي والبيطاش والهانوفيل، كما أنه سيكون منفذا لزيادة عدد الشاحنات التي يمكن أن تستوعبها ميناء الإسكندرية.

يذكر أن وصلة الدخيلة تصل تكلفتها قرابة 330 مليون جنيه، بينما تصل تكلفة وصلة الـ54 قرابة 370 مليون جنيه، وتقوم بتنفيذها شركات مقاولات تابعة لوزارة النقل.

وبسؤال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء مدحت عطية أكد أن هناك بعض المشكلات الخاصة بتلك الوصلة لوجود بعض المرافق أمام المشروع وجارٍ الاتفاق مع الجهات المعنية لحلها قريبا.