توقف العمل بمصانع شركة الزيوت المستخلصة بالإسكندرية .. تعرف على الأسباب

ارتفعت مبيعات الشركة خلال ذات الفترة لتسجل 1.38 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.31 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي

كشفت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، عن توقف الإنتاج بمصنع زيوت راغب بالإسكندرية، نتيجة هبوط أرضي بالطريق العام أمام المصنع، بسبب تسريب مياه الصرف أسفل طبقة الأسفلت.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إنه تم الانتهاء من رفع نواتج الحفر لاستبيان مصدر تسريب مياه الصرف، فتبين أنها من المصنع التابع للشركة، ما اضطرت الإدارة لاتخاذ قرار إيقاف الإنتاج.

وأضافت الشركة، أنه سيتم استئناف الإنتاج فور إزالة أسباب الهبوط الأرضي والانتهاء من عملية الإصلاح والتي ستتم بواسطة هيئة الصرف الصحي.

وأشارت الشركة إلى أنها ستتحمل التكاليف المالية لإعادة الشيء لأصله.

ونوهت بأن متوسط إنتاج المصنع اليومي من الزيت حوالي 150 طناً، ما يمثل نسبة 40 بالمائة من إجمالي إنتاج الزيت للشركة.

وحققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها صافي خسارة بلغ 8.33 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية مارس 2021، مقابل 12.28 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الزيوت المستخلصة تحولها للخسارة إلى ارتفاع أسعار الخامات الرئيسية الداخلة في إنتاج الزيت التمويني “الصويا والعباد” مع ثبات أسعار تسليم المنتج النهائي لهيئة السلع التموينية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال ذات الفترة لتسجل 1.38 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.31 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.