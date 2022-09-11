توقف العمليات بالكامل في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية

أعلنت شركة إنرجو أتوم الحكومية المسؤولة عن تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا اليوم الأحد، توقف العمليات بالكامل في المحطة التي تسيطر عليها روسيا كإجراء وقائي، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الشركة في بيان أن المحطة النووية “توقفت بالكامل” بعد أن فصلت الشركة الوحدة السادسة للطاقة عن شبكة الكهرباء ، مضيفة أن “التحضيرات جارية للتبريد والانتقال إلى حالة باردة”.

وطلبت كييف من السكان في المناطق التي تحتلها روسيا حول المحطة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، الإجلاء من أجل سلامتهم.

وتتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما بعضا بقصف المحطة النووية، مما ينذر بحدوث كارثة نووية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا إلى نزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمحطة النووية.

وكانت الشركة قالت أمس السبت، إنها أعادت القدرات التشغيلية لخط اتصالات مع أنظمة الكهرباء كان قد تضرر من قصف روسي، مما سمح للمحطة بأن تتلقى طاقتها التشغيلية من نظام الطاقة الأوكراني.

وقالت “ولذلك، تم اتخاذ قرار بإغلاق وحدة الطاقة رقم 6 وتحويلها لأكثر الحالات أمنا وهو إغلاق بارد”، وأشارت الشركة إلى أن خطر تعرض الخط لمزيد من الأضرار “ما زال مرتفعا” مما سيجبر المحطة على أن “تعمل بمولدات الديزل، والمدة التي سيتم فيها ذلك محدودة بالموارد التكنولوجية وكمية وقود الديزل المتاحة”.