توقف الأعمال والكوراث الطبيعية.. أكبر تحد لشركات إعادة التأمين رغم زيادة أسعارهم

كشف تقرير لشركة DBRS رابع أكبر وكالة تصنيف إئتمانى فى العالم بأن شركات إعادة التأمين العالمية تواجه تحديات كبيران للغاية رغم لجوئها لزيادة أسعار التأمين بهما وهما تأمين توقف الأعمال والكوارث الطبيعية

وأشار التقرير الخاص بوكالة DBRS للتصنيف الإئتمانى أن النصف الأول من عام 2021 ، كانت شركات إعادة التأمين الرئيسية للممتلكات والخسائر (P&C) تسير على الطريق الصحيح لعام قياسي ،

42 مليار دولار الخسائر التقديرية للكوارث الطبيعية بالنصف الأول

ولكن على الرغم من تحسن الاسعار يحذر المحللون في DBRS من عدم اليقين بشأن خسائر انقطاع الأعمال المرتبطة بالوباء وتأثيرات الكوارث الطبيعية.

ورصدت الوكالة الخسائر التقديرية للكوارث العالمية المؤمن عليها 42 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021 ، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنحو 11 مليار دولار.

وأوضحت أن بالرغم من إرتفاع خسائر الكوارث الطبيعية في النصف الأول يقول المحللون إن شركات إعادة التأمين تسير على الطريق الصحيح لعام قياسي بناءً على قوة ربحية الاكتتاب وصافي الأرباح الإجمالية.

ومع ذلك ، فإن وقوع العديد من الأحداث الكارثية ، بما في ذلك إعصار إيدا ، الذي قُدر بتكلفة 30 مليار دولار لهذه الصناعة ، قد تتعرض أرباح معيدي التأمين لضغوط خلال النصف الثاني من هذا العام.

لازالت هناك الكثير من الاجراءات الخاصة بتوقف الاعمال بسبب الوباء

علاوة على ذلك ، يحذر DBRS ، لا يزال هناك العديد من الإجراءات القانونية المتعلقة بوباء COVID-19 المستمرة والناشئة في ولايات قضائية مختلفة ، والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على نتائج الشركات إذا كانت قرارات المحكمة غير مواتية.

ومع ذلك ، فإن “مراجعة نتائج نصف السنة لمجموعة مختارة من أكبر شركات إعادة التأمين تظهر أن أداء الشركات كان أفضل بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما كان دخل الاستثمار قوياً ، وهو ما يعكس جزئياً انتعاش أسواق الأسهم العالمية من الخسائر الناجمة عن التقلبات المرتبطة بالوباء في عام 2020 ، كما يقول المحللون.

وفي حين أن الخسائر الناجمة عن الكوارث قد ارتفعت هذا العام ، فقد انخفض تأثير الوباء ، لا سيما على جانب الحماية من المسؤولية والشفافية ، إلى حد كبير العبء المالي لإعصار إيدا والفيضانات الشديدة في أوروبا في يوليو الماضى

والأحداث الأخرى في النصف الثاني ليست بالهينة بأي حال من الأحوال ، ولكن من المتوقع أن الخسائر الحالية من الكوارث الطبيعية لن تؤدي إلى نمو رأسمالي للصناعة ولكنها ستضر بالأرباح.

لاحظ المحللون في DBRS تأثيرات الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات في جميع أنحاء العالم ، محذرين من أن تغير المناخ وتزايد السكان في المناطق الساحلية من المرجح أن يفاقم هذا الاتجاه بمرور الوقت.

تزايد مخاطر الكوارث الطبيعية يفاقم التعويضات

ويقول المحللون: “ومع ذلك ، فإننا نقدر أنه في غياب العديد من الأحداث المناخية القاسية خلال الفترة المتبقية من عام 2021 ، يجب أن تقتصر خسائر الاكتتاب على أحداث الأرباح التي يمكن التحكم فيها لمعظم شركات إعادة التأمين هذا العام”.

إلى جانب الخسائر المؤمنة للكوارث الطبيعية ، تشعر DBRS أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه شركات إعادة التأمين P&C هي معالجة خسائر Business interruption المتعلقة بالوباء من قبل المحاكم في جميع أنحاء العالم.

“على الرغم من أن المقصد الرئيسى لمعظم صياغة وثيقة انقطاع الأعمال كانت استبعاد الخسائر التي تسببها الأوبئة –كورونا- إلا أنه لا يزال هناك جدل حول تفسير هذه الوثائق ، والذي قد يكون له عواقب وخيمة على معيدي التأمين.

وشرح DBRS قد يكون لهذا تأثير مادي على معيد التأمين الذين يدعمون تلك الوثائق المكتتبة من قبل شركات التأمين الحديثة ، اعتمادًا على قرارات المحاكم والاستئنافات القانونية المحتملة التي تترتب على ذلك .