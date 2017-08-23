اقتصاد وأسواق

توقع بتجاوز سعر الحديد 12 ألف جنيه للطن

المرسي عزت قال محمود هيكل، مدير مبيعات شركة ميدي ستيل، للصناعات الحديدية، إن أسعار الحديد ستواصل الارتفاع لتتعدى ال12 ألف جنيه للطن للمستهلك النهائي.  وأضاف هيكل، في تصريحات لـ"المال" أن "أسعار البيليت في تزايد، وهي السبب الرئيسي في زيادة اسعار…

23 أغسطس، 2017 23 أغسطس، 2017

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المرسي عزت

قال محمود هيكل، مدير مبيعات شركة ميدي ستيل، للصناعات الحديدية، إن أسعار الحديد ستواصل الارتفاع لتتعدى ال12 ألف جنيه للطن للمستهلك النهائي. 

وأضاف هيكل، في تصريحات لـ”المال” أن “أسعار البيليت في تزايد، وهي السبب الرئيسي في زيادة اسعار المنتجات النهائية”. 

وأشار هيكل، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات متوالية، ليست مسؤولية الشركات المنتجة بل هي اسعار عالمية مرتفعة للبيليت. 

وشهدت الأسواق الفترة الماضية ارتفاعات متوالية في أسعار الحديد، مما جعل الشركات تضع أسعارها بصفة أسبوعية بعد أن كانت شهرية، أو أقل لملاحقة الارتفاعات في أسعار البيليت عالميا. 

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