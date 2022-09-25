توقعات هابطة للبورصة بضغط تراجعات الأسواق العالمية

يتوقع خبراء البورصة المصرية أسبوعاً ضبابياً مع نظرة هبوطية للسوق بضغط تراجعات الأسواق العالمية، نتيجة قرارات الفيدرالى الأمريكى بشأن رفع الفائدة.

وقالوا إن قرار البنك المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة الخميس الماضى سيكون تأثيره إيجابيا على السوق، إلا أنه لن يخفف من المخاوف تجاه الضغوط العالمية.

ورفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الأربعاء الماضى أسعار الفائدة بمقدار %0.75 لمواجهة التضخم، بينما قام المركزى المصرى بتثبيتها للمرة الثالثة على التوالى العام الحالى مخالفا توقعات المحللين للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات %11.25 و%12.25 على الترتيب.

وأنهت المؤشرات الأوروبية والأمريكية تعاملاتها على هبوط الأسبوع الماضى بسبب ارتفاعات الفائدة، ومخاوف الركود.

وانتهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضى على هبوط جماعى للمؤشرات، بضغط مبيعات أجنبية وعربية، وتراجعات لرأس المال السوقي.

وانخفض المؤشر الرئيسى «EGX30» بنحو %1.5 مغلقا عند 9933 نقطة، ومؤشر EGX70ewi %3.33 مسجلا 2192 نقطة، و«EGX100ewi» الأوسع نطاقاً بواقع %3 ليصل إلى 3127 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى ما قيمته 7 مليارات جنيه، ليغلق عند 687.4 مليار، مقارنة مع 694.4 مليار، وسجلت التداولات 14.5 مليار، واستحوذت السندات على %61.71 من التعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب الأسهم %38.29.

واتجه الأجانب والعرب للبيع بصافى 143.8 مليون جنيه، و78.3 مليون، على الترتيب، بينما بلغ صافى شراء المستثمرين المحليين 230.4 مليون.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن تثبيت المركزى المصرى لأسعار الفائدة سيكون إيجابيا على السوق.

وأضاف أن الضغوط التى تتعرض لها الأسواق العالمية بسبب رفع الفائدة الأمريكية تمثل عامل ضغط قوى سيدفع المؤشرات لحركة عرضية مائلة للهبوط نحو 9720 نقطة، مع صعود انتقائى لحزمة من الأسهم منها الإسكندرية للزيوت المعدنية نحو 4.30 جنيه، مقارنة مع 4.12 جنيه الأسبوع الماضي.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن البورصة تشهد حركة تصحيحية على المدى القصير، مما يدفع السوق نحو تحركات عرضية مائلة للهبوط لمستويات تتراوح من 9600 إلى 9800 نقطة.

وأشارت إلى أن هناك حالة من القلق تسيطر على المستثمرين بسبب ضغط الأسواق العالمية على البورصة المصرية، مؤكدة أن إقبال المؤسسات المحلية على الشراء وتكوين مراكز جديدة لم يخفف حدة تلك المخاوف.

وأشارت إلى أن السوق تشهد حركة انتقائية إيجابية للأسهم ذات الأخبار الإيجابية.