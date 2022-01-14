عقـــارات

توقعات متفائلة بنمو القطاع العقاري في أوروبا خلال 2022

بناء على استطلاعات رأي
ايمان ممدوح 5:45 م, الجمعة, 14 يناير 22 5:45 م, الجمعة, 14 يناير 22

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كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من خلال تقرير اتجاهات العالم في 2022، عن إجراء لمؤسستي “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC)، و”معهد الأراضي الحضرية” (the Urban Land Institute)، باستطلاع رأي تناول مستقبل القطاع العقاري في أوروبا.

ووفقا للمركز، تمثلت أبرز نتائج الاستطلاع في احتمالية نمو قطاع العقارات بشكل مطرد خلال عام 2022، وذلك بعد نجاحه في اجتياز جائحة “كوفيد-19″، واستمرار تصنيف العقارات في فئة الأصول المفضلة.

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كما تضمنت النتائج تزايد مخصصات الاستثمار في الأصول السكنية وأصول قطاع المعيشة، ومن المرجح – بناءً على استطلاعات الرأي – أن تعود أرباح هذا القطاع إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، نتيجة استمرار الطلب القوي على القطاع من قِبل المستثمرين.

وبحسب التقرير، فإنه رغم هذه التوقعات المتفائلة، بيد أنه في ظل وجود مجتمع مستثمرين في العقارات يفتقر إلى الخبرة اللازمة للخروج من الجائحة، وما يعنيه “إعادة تشغيل الاقتصاد”، فلا تزال هناك حالة من التقلب وعدم اليقين.

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بقلم ايمان ممدوح

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