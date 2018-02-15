توقعات متباينة لمصير أسعار الفائدة

❏ محمد عبدالعال: هبوط التضخم غير حقيقى.. و4 مخاوف تشير إلى «التثبيت» ❐ هيثم عبدالفتاح: خطط الحكومة لرفع أسعار الطاقة تؤجل القرار ❐ محمد بدرة: تصريحات «المركزى» لا تعنى الخفض الفورى ❐ 4 بنوك استثمار تتوقع خفض بين «1 - 2»%سيد بدراتفق خبراء مصرفيون على أن البنك ا

❏ محمد عبدالعال: هبوط التضخم غير حقيقى.. و4 مخاوف تشير إلى «التثبيت»

❐ هيثم عبدالفتاح: خطط الحكومة لرفع أسعار الطاقة تؤجل القرار

❐ محمد بدرة: تصريحات «المركزى» لا تعنى الخفض الفورى

❐ 4 بنوك استثمار تتوقع خفض بين «1 – 2»%



سيد بدر

اتفق خبراء مصرفيون على أن البنك المركزى سيقرر تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر له اليوم، حتى مع تراجع معدلات التضخم العام والأساسى فى يناير الماضى لتسجل %17.1 و%14.4 على التوالى، وتصريح محافظ البنك المركزى، طارق عامر، بأنه سينتهج سياسة نقدية أكثر تيسيرًا للفترة المقبلة.

بينما أشارت بنوك الإستثمار الى إمكانية اجراء خفض بنسبة تصل الى 100 نقطة أساس.

واستندوا فى توقعاتهم على أن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية كان بدعم أكبر من تأثير فترة الأساس من العام الماضى وبالتالى فهو ليس انخفاضًا حقيقًا، كما أن استمرار أسعار الفائدة فى مستوياتها الحالية تخدم أهداف جذب استثمارات الأجانب وزيادة مدخرات القطاع العائلى ودعم العملة المحلية، هذا بجانب تحذيرات صندوق النقد الدولى بالتأنى فى اتخاذ خطوة خفض الفائدة.

وارتفعت أسعار الفائدة لمستويات قياسية منذ تعويم العملة المحلية بواقع 300 نقطة مئوية فى نوفمبر 2016 و200 نقطة فى مايو 2017 ومثلها فى يوليو من نفس العام، لتسجل أسعار الفائدة %18.75 على الإيداع و%19.75 على الإقراض؛ بينما نجحت السياسة النقدية المتشددة فى سحب جزء كبير من السيولة المحلية من الأسواق عبر الشهادات مرتفعة العائد، وخفض معدلات التضخم.

وكان التضخم وصل ذروته خلال شهر يوليو 2017 بعدما رفعت الحكومة أسعار الوقود ضمن خطتها لترشيد الدعم، لتسجل %33 و%35.3 للتضخم العام والأساسى على التوالى، ثم أخذت فى الانخفاض منذ أغسطس وحتى يناير الماضى، لتسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر وسبتمبر 2016.

فى هذا السياق توقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، فى ظل التخوف من أن يكون الهبوط فى معدلات التضخم سببه الأساسى الركود الذى يصيب الأسواق فى الفترة الحالية، وكذلك المقارنة بفترة الأساس من العام الماضى، وبالتالى فهو ليس هبوط حقيقى لمعدلات التضخم.

وتابع عبدالعال «يمثل سعر الفائدة المرتفع فى الفترة الحالية عامل جاذب للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، كما أن المصريين فى الخارج يعتبرون المعدل الحالى عامل قوى للتنازل عن مدخراتهم واستثمارها بالعملة المحلية، هذا بالإضافة إلى الدعم القوى الذى توفره الفائدة الحالية للجنيه، ومساهمتها فى توفير إيرادات للقطاع العائلى تعينها على مواجهة ارتفاع الأسعار».

ويرى أنه نتيجة لكل هذه الأسباب، فتخفيض أسعار الفائدة قد يأتى بنتائج عكسية، لذلك فأنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزى أسعار العائد الحالية حتى نهاية الربع الأول، ثم يبدأ بخفض تدريجى بنسبة %1 فى الاجتماع التالى.

وأكد عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن مصر مرتبطة باتفاق برنامج إصلاح اقتصادى واضح المعالم مع صندوق النقد الدولى، وهناك اجتماعات دورية بين الجانبين للاطلاع على كافة التطورات، موضحًا أن الصندوق نوه فى آخر تقاريره على ضرورة التأنى قبل تيسير السياسة النقدية.

ونوه إلى أن خفض الفائدة يأتى بعد التأكد من هبوط التضخم بشكل حقيقى، خاصة وأن الدولة شرعت فى الفترة الماضية لطرح كميات ضخمة من السلع بأسعار مخفضة لا يمكن قياس معدلات التضخم على أساسها، كما أن الفترة المقبلة قد نشهد موجة تضخمية جديدة فى يوليو المقبل إذا ما قررت الحكومة رفع أسعار البنزين أو الخدمات الأخرى.

وشدد على أن خفض أسعار الفائدة ليس هدفًا فى حد ذاته، لكن العامل الأساسى يتعلق بمدى تحقيق خطوة رفع أسعار الفائدة الأهداف التى اتخذ القرار من أجلها، ومدى تأثير هذه الأهداف بشكل إيجابى على الاقتصاد، مؤكدًا أن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تستمر لسنوات طالما لم تتحقق الأهداف الاقتصادية الكبرى للدولة.

وعزز عبدالعال من توقعاته، بأن أعلى سعر فائدة فى السوق بالبنوك يصل لنحو %20 بينما مازالت معدلات التضخم تدور حول هذه النسبة، وبالتالى فهناك فجوة يجب الحرص عليها لمساعدة المواطن على تحمل ارتفاع أسعار السلع بتوفير معدل عائد يحقق له نتائج جيدة.

يشار إلى أن البنك المركزى أرجع انخفاض معدلات التضخم الأساسى، خلال يناير الماضى، إلى تأثير فترة الأساس من العام الماضى، بجانب الانخفاض المحدود فى أسعار الخضراوات الطازجة.

وأيده فى الرأى هيثم عبدالفتاح، مدير عام قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، ليتوقع ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، خاصة فى ظل تأكيدات الحكومة على رفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة وخطط زيادة أسعار الخدمات الأخرى الأمر الذى قد يجعل لهذه الخطوة تأثير على معدلات التضخم.

وأشار إلى أنه بجانب خطط الحكومة لزيادة أسعار الطاقة، يظل المعروض النقدى أحد الأسباب التى قد تؤجل خطط البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة، وبالتالى تثبيتها عند المعدلات الحالية فى الاجتماع المقبل.

واعتبر عبدالفتاح، ما أشار إليه صندوق النقد بأن الحكومة سترفع أسعار الوقود فى ديسمبر المقبل غير مؤكد، خاصة أن تقاير الصندوق تنبئ عن توقعات وليس معلومات مؤكدة، كما أن ارتفاع أسعار البترول عالميًا وتأثيره على عجز الموازنة العامة للدولة قد يعجل من خطط الحكومة لزيادة أسعار الوقود.

وتختلف توقعات الخبراء المصرفيين مع ما ذهبت إليه بنوك الاستثمار، وقالت أبحاث فاروس المالية، إن التطورات النقدية الأخيرة وتراجع معدلات التضخم، قد تسمح للبنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة هامشيًا بنسب تتراوح بين 1 – %2 أو التثبيت خلال الاجتماع المرتقب.

وألمحت إلى أن معدلات التضخم ستصل إلى %15.3 فى الربع الثالث من العام المالى 2017-2018، مقابل %27 بالربع الثانى من نفس العام، مشيرة إلى أن تراجع التضخم لمستهدفات البنك المركزى يعزز فرص خفض الفائدة، وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أعلن عزم البنك على النزول بمعدلات التضخم لمستوى %13 بزيادة أو نقصان %3 فى الربع الأخير من 2018.

وأشارت المذكرة إلى أنه من المتوقع ألا يحول شيء بين التضخم وانخفاضه فى الأشهر المقبلة، على الرغم من إجراءات ضبط الأوضاع المالية المتوقع اتخاذها فى الفترة المقبلة، وهى زيادة تعريفات وسائل النقل فى يوليو 2018، فضلا عن زيادة أسعار تذاكر المترو وتذاكر القطارات وزيادة أسعار الطاقة الكهربائية، وأخيراً خفض دعم الطاقة فى الربع الأول من العام المالى 2018-2019.

كما توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، اتجاه البنك المركزى لتخفيض معدلات العائد الحالية بنحو 100 نقطة مئوية، فى اجتماع اليوم، على أن يتبع ذلك نزول آخر لتصل أسعار الفائدة بنهاية العام الحالى لنحو %13.25 ثم تصل إلى %11.25 بنهاية العام المقبل، وبالمثل ذكرت بحوث «مباشر» أن الظروف الحالية قد تكون مواتية لبدء إجراء خفض أسعار الفائدة بنحو %1.

وتوقع بنك استثمار «إتش سى»، أن تتجه لجنة السياسات بالبنك المركزى لخفض أسعار الفائدة %1، فى اجتماعها اليوم، مرجعًا ذلك إلى قوة نتائج الوضع الخارجى، والتى ظهرت فى ميزان المدفوعات عن الربع الأول، بجانب ارتفاع حيازة الأجانب لأذون الخزانة المحلية إلى مليار دولار، منذ بداية العام رغم تراجع عائداتها %2.

وأكدت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار برايم، أن الوقت الحالى هو الأنسب للبنك المركزى لاتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة بعدما حقق الفائدة القصوى منها بخفض معدلات التضخم، وحد من حجم الاستهلاك على مستوى الدولة، متوقعة أن تهبط أسعار الفائدة بين 1 – %2 خلال اجتماع اليوم.

واعتبرت أن خفض الفائدة ضرورى لتحقيق مستهدفات الحكومة فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادى، قائلة: «لن تتحقق أهداف الحكومة لزيادة النمو الاقتصادى بدون جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التى تقف أسعار الفائدة عائقًا أمامها»، لافتة إلى أن السوق استعدت فعلا لقرار الخفض لتراجع العائد على أدوات الدين الحكومية.

واستندت فى رأيها أيضًا على رغبة الحكومة فى النزول بعجز الموازنة العامة للدولة للعام الجارى، بينما ارتفعت أسعار برميل البترول عن الرقم المحدد فى بداية العام المالى، مشيرة إلى أن خفض العجز قد يتحقق مع الهبوط بأسعار الفائدة وبالتالى تقليل حجم الفوائد المدفوعة على الدين المحلى.

ولم تؤيد «نجم» القرار الرامى إلى تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة والتى وفرت لمصر 20 مليار دولار العام الماضى، مؤكدة أنه حتى مع خفض الفائدة تظل مصر ضمن أعلى 5 دول فى العالم تمنح فائدة على أدوات الدين بجانب الأرجنتين وتركيا ونيجيريا وأوكرانيا، كما أن مصر تعتبر على مستوى الأوضاع الاقتصادية والسياسية أفضل بكثير من تلك الدول.

وتابعت: «حصلت مصر على إشادة مؤسستى فيتش وستاندارد آند بورز فى الفترة الماضية كما عدلت المؤسستان النظرة المستقبلية للاقتصاد، وهو ما يمنحنا أفضلية لدى المستثمر الأجنبى، وبالتالى فلدينا مساحة لخفض الفائدة بعدما تحقق الهدف منها».

وقالت: «أدوات الدين الحكومية التزامات على الحكومة، وهى ليست هدفًا فى حد ذاتها لكنها كانت ضرورية فى وقت سابق لم تتوافر للدولة فيه موارد كافية، بينما حاليًا أصبح على الدولة أن تتجه لخفض الفائدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق نمو اقتصادى حقيقى».

وألمحت إلى أن قرار التثبيت قد يكون لسبب وحيد وهو عدم التسبب فى خسائر للبنوك الحكومية التى تدفع فوائد %20 على الشهادات أجل عام ونصف، ويستحق أجل أول شهادة باعتها البنوك خلال مايو المقبل، وبالتالى فخفض الفائدة فى هذا التوقيت يحرمها من فوائد مرتفعة تحصل عليها من الاستثمار فى أدوات الدين.

بينما قال محمد بدرة، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن تحذيرات صندوق النقد الدولى بالتأنى فى اتخاذ قرار تخفيض سعر الفائدة، تشير إلى احتمالية لجوء البنك المركزى لتثبيت العائد فى اجتماع اليوم، على أن يبدأ موجة التخفيض من الاجتماع التالى.

وحذر صندوق النقد، فى تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، البنك المركزى المصرى، من تخفيف السياسة النقدية «قبل الأوان» على حد قوله، مشيرا إلى أن خطوة كهذه قد تؤثر سلبا على توقعات التضخم التى يرغب الصندوق فى خفضها.

وأضاف الصندوق فى تقريره الذى نشرته «المال»، أن ارتفاع التضخم كان أحد أهم الآثار السلبية التى نتجت عن تحرير سعر الصرف، وأن المركزى والحكومة يعملان سويًا على خفضه عبر اتخاذ «إجراءات سليمة»، متوقعا أن ينخفض التضخم فى يونيو المقبل إلى %12، ثم يهبط مسجلا رقما أحاديا (أقل من %10) بحلول 2019.

وتابع بدرة: «أتوقع أن يتم تثبيت المعدلات الحالية، وتصريحات محافظ البنك المركزى ببدء اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لا تعنى الخفض الفورى فى اجتماع اليوم، خاصة أن النزول الكبير فى معدلات التضخم كان بسبب مقارنته بفترة الأساس من العام الماضى».

وذكر أن معدلات التضخم الحالية ما تزال مرتفعة، وبالتالى فلجنة السياسات النقدية ستراقب المعدلات حتى الاجتماع التالى لتتأكد من وجود نزول حقيقى للتضخم قبل أن تشرع فى خفض الفائدة، موضحًا أن الاقتصاد سيشهد خفضا كبيرا فى معدلات الفائدة خلال العام الحالى.

وتعقد لجنة السياسات النقدية العام الحالى 8 اجتماعات، 4 مها فى النصف الأول من العام، ومثلها فى النصف الثانى، ويحين موقع الاجتماع الثانى للجنة فى 29 مارس المقبل؛ وجدير بالذكر أن وزيرة السياحة الحالية، رانيا المشاط، كانت تتولى وكيل محافظ البنك المركزى للسياسات النقدية، قبل أن تنتقل للعمل بصندوق النقد الدولى، ولم يتم تعيين بديل لها حتى الآن.