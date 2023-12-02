توقعات متباينة لحركة البورصة في جلسات الأسبوع الجاري

تباينت آراء خبراء سوق المال حول حركة البورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى، إذ نظر البعض منهم بإيجابية متوقعا عودة الاتجاه الصاعد وتكوين مراكز شرائية جديدة، واستهداف مستوى 24800 نقطة كمقاومة أولي بدعم من القطاع العقاري.

في حين تبنى البعض الآخر رؤية سلبية حول استمرارية موجة جني الأرباح والتحرك العرضي خلال الأسبوع الجاري، مرجعين ذلك لغياب السيولة الكافية لإنهاء حركة التصحيح التي تمر بها السوق، وهو ما سيدفعها للتجربة على مستويات دعمه عند منطقة 24250-24000 نقطة.

وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي علي تباين، بعدما انخفض المؤشر الرئيسى” EGX30″ بنسبة 3.07%، مغلقا عند 24735.39 نقطة، وارتفع “EGX70″ للأسهم الصغيرة و المتوسطة بنحو 4.14، مسجلا 5274.93، وصعد” EGX100″الأوسع نطاقا بواقع 2.71%، إلى 7645.91.

وخسر رأس المال السوقى 34 مليار جنيه، بعد هبوطه 1.99%، ليغلق عند مستوى 1.676 تريليون مقارنة مع نحو 1.710 بنهاية التعاملات.

من جانبه، قال سعيد الفقي العضو المنتدب لشركة أصول القابضة إن الأسهم المصرية تعد في الوقت الحالي من أفضل أدوات التحوط المالي أمام المستثمرين لحماية مدخراتهم.

وتوقع وصول “EGX30” لمستهدفات تتجاوز مستوى 30000 نقطة خلال الفترة المقبلة، إذ أن هناك مجموعة من الأحداث الإيجابية المتوقعة ومنها طرح العاصمة الإدارية، وغيرها من الطروحات الحكومية، كما أن السوق لا تزال في بداية دورة اقتصادية جديدة بالنسبة للاستثمار غير المباشر.

ورجح اتجاه السوق للصعود وتكوين مراكز شرائية جديدة مع بداية الأسبوع الجاري، مستهدفا مستوى 24800 نقطة كمنطقة مقاومة أولى، علي أن يكون ذلك بقيادة القطاع العقاري، والذي شهد عمليات جني أرباح خلال جلسات الأسبوع السابق، متوقعا أن يستعيد توازنه ويعاود الارتفاع من جديد.

وأشار “الفقي” إلى أن “EGX70” مؤهل للصعود نحو منطقة الـ 5500 نقطة خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلي أن ذلك مرهون باستقراره أعلي مستوي دعمه الرئيسي عند الـ 5200 .

في السياق ذاته، قالت مني مصطفي مدير أول تداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إنه وفقا لأداء السوق علي مدار الأسبوعين الماضيين، بدأت البورصة في الدخول بموجة من جني الأرباح والتحرك العرضي، متوقعة استمرارها خلال جلسات الأسبوعين الجاري والمقبل.

وأضافت أن “EGX30” يقابل مستوي مقاومة هام عند 25500 نقطة، والذي سيدفعه -في حالة عدم تمكنه من تخطيه- لمواجهة موجة هابطة خلال الفترة المقبلة حتي مستويات الدعم الرئيسية له عند 23000، مشيرة إلي أن السوق تفتقر إلى وجود السيولة الكافية لإنهاء عمليات جني الأرباح والعودة للصعود.

وتوقعت “مصطفي” اتجاه “EGX30” خلال الـ 7-10 جلسات المقبلة لاختبار مستوي الدعم الأول له عند 24250 نقطة، ثم نظيره الثاني بالقرب من 24000، والذي من الممكن أن تتخلله بعض لحظات التعافي ومن ثم العودة لاستكمال موجة الهبوط، على أن تكون منطقة 23000-23300 هي الدعم الرئيسي الذي سيختبره المؤشر في حالة استمرار موجة جني الأرباح علي المدي القصير.

ورجحت، أن تنتهي الموجة الصاعدة لـ “EGX70” ويتجه أيضا للتراجع خلال جلسات الأسبوع الجاري، متوقعة أن تكون منطقة المقاومة 5300-5310 نقطة هي المستوي الذي سيبدأ المؤشر بالتحرك حوله، علي أن تكون المستويات التي سيحققها مرهونة بموجات جني الأرباح الفرعية التي يشهدها علي مدار الأسبوع.

وأشارت “مصطفي” إلي أن القطاعات التي شهدت صعودا قويا الفترة الماضية هي التي ستتعرض لضغوط بيعية بصورة أكبر خلال الأسبوع الجاري، وعلي رأسها البتروكيماويات، والعقاري، والبنوك، في المقابل ستتجه الأوراق المالية العاملة في الأغذية، والرعاية الصحية، والأدوية لاجتذاب السيولة من السوق خلال تلك الفترة، إلي جانب نشاط وحركة أسهم القروش والمضاربة الإيجابية.