توقعات متباينة حول أداء البورصة مع بداية العام الجديد

تباينت آراء خبراء سوق المال بشأن حركة البورصة المصرية خلال الأسبوع الأول من عام 2024 إذ رجح البعض استمرار الاتجاه العام الصاعد، وتكوين مراكز شرائية جديدة، ومن ثم استهداف 26000 نقطة.

في حين كانت هناك رؤية مختلفة، إذ رجح فريق من الخبراء سيطرة التحركات العرضية علي أداء البورصة خلال الأسبوع الجاري، ليدورالمؤشر الرئيسى ” EGX30 ” بين 25500-23700 نقطة.

وأنهت المؤشرات تعاملات الأسبوع الماضي علي صعود جماعي، إذ ارتفع” EGX30 ” بنسبة 1.59% مغلقا 24691.43 نقطة، و ” EGX70 ” للأسهم الصغيرة و المتوسطة بواقع 1.37% لـيستقر عند 5462.98 ، وسار على دربهما ” EGX100″ الأوسع نطاقا وحقق 1.15% مسجلًا 7854.

من جانبه، رجح محمد حسن مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، أن تشهد تعاملات اليوم التي تعد الجلسة الأخيرة للبورصة من عام 2023 بعض التذبذبات ما بين بيع وشراء، نظرا لأن هناك إغلاقا لبعض المراكز المالية خاصة مع كونها السنة الأولي لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الأسهم.

وتوقع أن تشهد جلسات بداية العام الجديد حركة إيجابية وعودة السوق لاتجاهها العام الصاعد، مشيرا إلى أن 24000-23500 نقطة يمثل دعم رئيسي لـ ” EGX30″، سيدفعه للتجربة على 26000.

وأضاف “حسن” أن” EGX30″ سيتمكن خلال شهر يناير المقبل من اختراق 26000 نقطة، بدعم مجموعة القرارات الاقتصادية الهامة المتوقع صدورها خلال الفترة المقبلة، وأبرزها تحرير سعر الصرف، وبيع بعض الأصول وما يترتب عليه توفير سيولة جديدة للسوق، مؤكدًا أن ذلك سيشجع على عودة المستثمرين الأجانب للسوق مجددًا.

وأشار إلى أن القطاعات التي ستشهد حالة نشاط وتحركات إيجابية الفترة المقبلة هي تلك التي تمتلك عائدات دولارية، وعلي رأسها البتروكيماويات، والأسمدة، والحديد، والعقارات، والتكنولوجيا والاتصالات، والخدمات المالية غير المصرفية أيضا.

من جهتها، رجحت دعاء زيدان رئيس قطاع الاستثمار بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن يشهد ” EGX30″ تحركات عرضية مع بداية العام الجديد ما بين 25500-23700 نقطة.

وأضافت أن” EGX30″ سيواجه مقاومة أولى بمنطقة 24800 نقطة ثم 25300، لافتة إلى أنه سيعتمد في تحركاته علي مناطق الدعم الرئيسية له بمستويات 24000-23900 كدعم أول، و 23700 ثانيًا.

وأشارت إلى أن قطاع البتروكيماويات سيكون الأكثر نشاطًا خلال جلسات الأسبوع الأول من 2024.

وتوقعت دعاء زيدان اتجاه ” EGX70″ مع بداية 2024 للحركة العرضية بين 5500-5200 نقطة، مشيرة إلى أن تمكن المؤشر من الإغلاق خلال تعاملات الجلسة الأخيرة أعلى 5200 يعد دليلا إيجابيا علي إمكانية استمرار الحركة الصاعدة.

في السياق ذاته، قال ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن هناك حالة من التفاؤل بخصوص أسواق المال عامة مع بداية 2024 نتيجة للأحداث الهامة المتوقع حدوثها بالفترة المقبلة وعلي رأسها مراجعة صندوق النقد الدولي، ومن ثم استقرار سعر الصرف.

وأضاف أنه عادة ما تشهد جلسات الأسبوع الأول من بداية العام الجديد حركة نشطة للسوق، نتيجة لاتجاه معظم صناديق الاستثمار ومحافظ الأوارق المالية لتكوين مراكز مالية جديدة.

وتوقع “عمارة” أن تشمل القطاعات الأكثر نشاطا مع بداية 2024 كلا من البتروكيماويات، والأسمدة، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة.