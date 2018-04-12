توقعات كاسبرسكي لاب للهجمات الإلكترونية في 2018

المال خاص كشف أمين حسبيني، باحث أول أمن المعلومات في قسم الأبحاث والتحليلات العالمي في كاسبرسكي لاب، عن نتائج أحدث الإحصائيات التي أعدتها الشركة عن التهديدات الإلكترونية التي تحدق بالمؤسسات، خلال الربع الأول من 2018 في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.وقال حسبيني إن 52٪ من الشركات تعاني م

المال خاص

كشف أمين حسبيني، باحث أول أمن المعلومات في قسم الأبحاث والتحليلات العالمي في كاسبرسكي لاب، عن نتائج أحدث الإحصائيات التي أعدتها الشركة عن التهديدات الإلكترونية التي تحدق بالمؤسسات، خلال الربع الأول من 2018 في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.

وقال حسبيني إن 52٪ من الشركات تعاني من نقص الوعي الأمني وفريق عمل متخصص في مجال أمن المعلومات وتزيد هذه النسبه إلى 59٪ في جنوب إفريقيا وتقل إلى 42٪ في السعودية على سبيل المثال.

بينما يرفض 40٪ من موظفي تلك الشركات الكشف عن تعرضهم لاختراقات إلكترونية ترتفع إلى 48٪ في السعوديه و45٪ في جنوب إفريقيا في الوقت ذاته يبحث 35٪ من أصحاب الأعمال ورؤساء الشركات إلى مزيد من حلول أمن المعلومات.

وإلمح إلى أنه يتم سرقة 5 آلاف دولار من مستخدمي الهواتف و476 دولارا من مستخدمي الإنترنت دون علمهم بسبب الهجمات الإلكترونية، حيث يقوم 51٪ من الأفراد بتخزين كلمة السر بطرق غير آمنه منهم 10٪ يستخدمون كلمة سر واحدة للدخول إلأى جميع الحسابات الشخصية.

وتوقع سيرجي أن يشهد العام الحالي هجمات إلكترونية موسعة على ماكينات الصراف الآلي atm وتطور تهديدات برامج الرانسوموير والمخاطر المصاحبة للعملات الرقمية المشفره لا سيما أن العام الماضي شهد سرقه 3 مليارات دولار بسببها.