توقعات فنية بصعود البورصة المصرية حتى مستوى 10465 نقطة خلال عدة جلسات

تُرجح وحدات تحليل فني ببنوك استثمار تحرك صاعد لمؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة نحو 10230 ثم 10465 نقطة خلال عدة جلسات .

من جانبهُ قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” لديه فرصة للتحرك نحو مستوى 10465 نقطة، موضحةً أن التمكنت من تجاوز المستوى الأخير سوف يدفع به للتحرك نحو 11175 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية” إن مؤشر البروصة المصرية الرئيسي “egx30” كان قد تمكن أمس من تجاوز مقاومة 10045 نقطة، وهو يتداول حاليًا حول مستوى 10150 .

ولفتت إلي أنها تنتظر مواصلة الارتفاع نحو 10230 ثم 10456 نقطة خلال عدة جلسات، فيما حددت مستوى حماية الأرباح للمؤشر عند 9830 .

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود طفيف متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، حتى أول ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.06% عند 10154نقطة، بينما ارتفع “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.37%، ليسجل 2204 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.29% عند 3156 نقطة حتى الساعة 11:00