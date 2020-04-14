توقعات عالمية بهبوط مبيعات «الركوب الهندية» 10 إلى 15 % بسبب الفيروس

يتوقع العديد من الوكالات البحثية العالمية منها “كرايسيل ريتينج، و ICRA ريتينجز، وIHS ماركيت” أن يؤدى انتشار فيروس كورونا فى العالم إلى هبوط مبيعات سيارات الركوب فى الهند بين 10 إلى 15 % خلال العام المالي (2020-2021) بعد أن أصاب الإغلاق والحظر مشتريات المستهلكين من السيارات خلال الربع الماضى بالركود، ومن المؤكد أن يستمر هذا الوضع خلال الربع الثاني.

جاء فى نتائج مسح وكالة FICCI الهندية لأبحاث الأسواق الهندية بعنوان “كوفيد 19 فى الهند: “أن تعافى صناعة السيارات الهندية من تداعيات فيروس كورونا يستغرق من عام إلى عامين بعد أن أدى إغلاق الحدود والحظر على الحركة إلى تأثير سلبى على اقتصاد الهند لدرجة أن الحكومة يتعين عليها أن تخصص برنامج تحفيز فورى بقيمة 10 تريليونات روبية هندية ( 131 مليار دولار) أو ما يعادل 4 % إلى 5 % من الناتج المحلى الإجمالى للهند.

من المتوقع أن تهبط مبيعات السيارات إلى 2.4 مليون وحدة خلال العام المالي (2020 – 2021) بالمقارنة مع 3.4 مليون مركبة خلال العام السابق حينما سجلت أعلى مستوى فى تاريخها بينما يتوقع أن تتراجع مبيعات الموتوسيكلات والدراجات البخارية من المتوقع أن تتراجع بحوالى 5 ملايين وحدة من 21 مليونا إلى 15 مليونا خلال نفس الفترة.

يرى هيتال غاندى، مدير وكالة كريسيل أن قطاع السيارات فى الهند سيعود إلى الخلف بحوالى 3 إلى 10 أعوام وفقا لتداعيات فيروس كورونا، ومتى سيتم القضاء عليه لدرجة أن مبيعات سيارات الركوب وموديلات SUV ستهوى إلى مستويات عام 2011 بينما ستعود مبيعات الموتوسيكلات والدراجات إلى مستويات عام 2015.

أظهر مسح وكالة FICCI أن انتعاش صناعة السيارات يعتمد على تحفيز المستهلكين واستعادة أنشطة الشركات نفسها علاوة على تعافى قطاعات عديدة أخرى مثل النقل والسياحة واللوجستيات ومصانع السلع المعمرة التى تعرضت للضرر من وباء كورونا بينما قال الباحثون فى وكالة IHS ماركيت إن إنتاج السيارات من الشركات فى الهند من المتوقع أن تنخفض بحوالى 35 إلى 45 %.

ذكرت وكالة إيكونوميك تايمز الهندية أن برنامج التحفيز الحكومى لن يقتصر على قطاع السيارات فقط، إنما سيستخدم لتعافى جميع القطاعات الاقتصادية وإعادة إصلاحها ومنها مساعدة الطبقات المهمشة و العمالة غير الرسمية والمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وشركات السيارات وغيرها من القطاعات التى هوت مبيعاتها وإنتاجها بسبب الوباء.

أدى انتشار العدوى من فيروس كورونا فى جميع دول العالم منها الهند إلى تأجيل طرح الموديلات الجديدة المقررة هذا العام ومنها موديلات مبتكرة وسيارات SUV الرياضية الفاخرة بعد إلغاء مهرجانات “نافراتا، وبيساكى، وأوتو إكسبو للسيارات” التى كان من المقرر إطلاقها خلال الشهر الماضي.

كان من المرجح أن تطرح شركة هوندا اليابانية للسيارات موديلها الجديد من الجيل الخامس من هوندا سيتى ذات التصميم الكامل المعدل، وهيونداى توسان الكروية الجنوبية فى منتصف مارس الماضى، لكن تم تأجيلهما إلى مايو المقبل وربما بعد ذلك بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا فى أنحاء الهند، لدرجة أن حكومة نيودلهى فرضت الحظر وإغلاق حدودها، ما أرغم صناعة السيارات على تأجيل طرح الموديلات الجديدة.

تعانى شركات السيارات الهندية من تراجع الإيرادات بسبب تباطؤ الاقتصاد الهندى طوال العامين الماضيين، بينما جاء العام الحالى بانتشار العدوى من المرض المميت ليعطل سلسلة الإمدادات من مكونات صناعة السيارات وإغلاق المصانع ووقف التصدير والاستيراد لتزداد خسائر قطاع السيارات.

قررت شركة ماروتى سوزوكى الهندية تأجيل طرح موديلها الجديد إس كروس هذا الشهر إلى وقت غيرمعلوم بسبب انتشار العدوى من فيروس كورونا بينما كانت جميع الموديلات الكهربائية الهندية ومنها SUV ومرسيدس EQC 400 الألمانية من المقرر طرحها خلال الشهر الجارى، لكن الوباء أجلها إلى ما بعد شهر مايو.