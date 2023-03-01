توقعات دولية باستمرار ضعف نمو التجارة السلعية عالميا

قالت منظمة التجارة العالمية اليوم ” الأربعاء ” إن نمو التجارة السلعية العالمية تباطأ بنهاية 2022 ومن المرجح أن يظل ضعيفا في الربع الأول من العام الجاري.

وأعلنت منظمة التجارة العالمية حسب تقرير صادر عنها ” ترجمته المال ” إن أي تباطؤ قد يكون قصير الأجل بالنظر إلى أن إنتاجية الحاويات في الموانئ الصينية وطلبات التصدير الجديدة قد بدأت بالفعل في الانتعاش، الأولى بعد تخفيف حاد لقيود وتداعيات فيروس كورونا COVID-19 في الصين.

وقالت منظمة التجارة العالمية إن مقياس تجارة السلع انخفض إلى 92.2 نقطة في مارس من 96.2 نقطة في نوفمبر، وبقي أقل بكثير من خط الأساس البالغ 100 نقطة الذي يقسم أحجام التجارة فوق وتحت الاتجاه.

وقالت منظمة التجارة العالمية إن عنصر السيارات في المؤشر كان إيجابيا بسبب المبيعات والإنتاج التي تجاوزت الاتجاه في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، مما يفوق التراجع في الصين.

ومع ذلك، كانت مؤشرات شحن الحاويات والمكونات الإلكترونية والمواد الخام أقل من الاتجاه العام وانخفضت.

كما أن مقياس تجارة السلع لمنظمة التجارة العالمية هو مركب من البيانات وهو مصمم لتوقع نقاط التحول وقياس الزخم في نمو التجارة العالمية بدلاً من تقديم توقعات محددة قصيرة الأجل.