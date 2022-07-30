توقعات بوصول طبق البيض إلى 100 جنيه قريبا

قفزت أسعار الذرة الأرجنتينية في السوق المحلية إلى ما يقرب من 9000 جنيه، حيث سجلت في ميناء الشحن خلال الساعات الماضية 8350 جنيهًا، وفي الوقت الذي أكد عدد من التجار أن هناك تأثيرا على إنتاجية اللحوم والبيض خلال شهر من الآن.

ولفت التجار إلى أنه من المتوقع أن يقفز طبق البيض إلى 100 جنيه بدلا من 70 جنيها حاليا، وكيلو اللحوم إلى 200 جنيه بدلا من 180 جنيهًا حاليا.

وأوضح التجار أن 70% من تكلفة تسمين وإنتاج الدواجن خلال مراحل الإنتاج المختلفة التي تتراوح بين الأمصال والتدفئة وغيرها.

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن وزارة الزراعة ضخت كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وطرحت الوزارة اليوم الأربعاء، كميات من البيض ليباع الطبق بسعر 58 جنيها للأبيض و 60 جنيها للأحمر وذلك أمام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين ، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في بعض الميادين وأمام المؤسسات الحكومية في القاهرة والجيزة وأيضا في بعض المحافظات.