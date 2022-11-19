توقعات بوصول صادرات الملابس إلى 2.1 مليار دولار بنهاية العام

توقعت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملايس الجاهزة أن تتخطى صادرات الملابس الجاهزة 2.1 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وقالت في تصريحات لها اليوم إن صادرات الملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة 29% لتسجل 1.91 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 مقابل 1.47 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف أن الصادرات تسجل أداءً جيدا منذ عام 2020 بقيمة 1.45 مليار دولار متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، لكن مع تلاشي الآثار السلبية لانتشار كورونا بدأت الصادرات تحقق ارتفاعا في 2021 لتسجل 2.08 مليار دولار ومع نهاية العام الحالي ستتجاوز الصادرات حاجز 2.1 مليار دولار

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الدولي “ديستنشن أفريقا” الذى اعتبرته فرصة مناسبة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج.

يشار إلى أن تنظيم المعرض يأتي بالتنسيق بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة وجمعية المصدرين المصريين والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وذلك لتنظيم هذا المعرض الكبير والذي يقام على مدار يومي 19 و 20 نوفمبر 2022.

وشارك في المعرض أكثر من 150 شركة محلية وعالمية في ديستنشن أفريقا والذي يعتبر المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B وهو ما يمثل فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة السادسة من المعرض، مشيرة إلى Destination Africa يساهم في خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية.

وقالت ماري لويس: إن المعرض يشهد تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الاستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الاستدامة و الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، وكذلك مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.