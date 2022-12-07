توقعات بوصول حجم التجارة الدولية للإمارات إلى 599 مليار دولار بنهاية 2022

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على تويتر اليوم الأربعاء إن حجم التجارة الدولية لدولة الإمارات نما 19 % في أول تسعة أشهر من عام 2022، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أنه من المتوقع أن يصل إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة إلى 2.2 تريليون درهم (599 مليار دولار) مع نهاية 2022 مقارنة مع 1.9 تريليون درهم في 2021.

وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي على تويتر اليوم الأربعاء إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نما 18.9 % على أساس سنوي في أول تسعة أشهر من 2022 محققة 1.637 تريليون درهم.

من ناحية أخرى، أظهر مسح اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في نوفمبر بأبطأ وتيرة منذ يناير ، مع ظهور علامات على أن القلق إزاء تباطؤ عالمي أثر على المبيعات والثقة.

وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز جلوبال” لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.4 في نوفمبر من 56.6 في أكتوبر، ليظل أعلى قليلا من المتوسط المسجل منذ 2009 وهو 54.2.

وكتب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، التي أجرت المسح، “زادت الأعمال الجديدة بوتيرة أضعف للغاية وسط مخاوف من المنافسة القوية في السوق والتباطؤ الاقتصادي العالمي، تراجعت الثقة بشأن الإنتاج المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في 15 شهرا مما دفع الشركات إلى الحد من عدد الوظائف من مستواها المرتفع في الآونة الأخيرة”.

وأضاف “ومع ذلك، تشير القراءة الرئيسية البالغة 54.4 إلى أن الشركات الإماراتية لا تزال تتمتع بنمو قوي، وهو إنجاز أصبح تحقيقه أكثر صعوبة في الاقتصاد العالمي.

إضافة إلى ذلك، لم تشهد الشركات الإماراتية ضغوطا تذكر على تكاليف المدخلات، والتي ارتفعت بأضعف وتيرة لثلاثة أشهر وبشكل هامشي فقط”.