توقعات بوصول أسعار شحن الحاويات إلى القاع في منتصف عام 2023

أعلن شركة Drewry المتخصصة في أعمال النقل البحري، عن هبوط في أسعار النوالين الخاصة بالحاويات عالميا خلال هذا الاسبوع بنسبة 6%، على مختلف الخطوط المختلفة.

وحسب تقرير ” ترجمته المال ” فانه من المتوقع أن تصل النوالين إلى نفس القيم المتوسطة كما في عام 2019 نهاية العام الجاري، وهو ما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية مختلفة من قبل شركات النقل.

وذكر التقرير مؤشر Shanghai Containerized Freight Index ، والذي يقوم بقياس النوالين العالمية قد انخفض بنسبة 51٪ منذ نهاية يوليو وحتى أكتوبر إلى متوسط ​​-7.5٪ أسبوعيا.

كما بدأت الشركات العالمية ” حسب التقرير ” في مراجعة توقعاتها وأسعارها بالنسبة للشحنات الفورية وتلك الخاصة بعقود طويلة الأجل والمتوقع أن تلقى انخفاضات أيضا.

في الوقت نفسه، افترضت الشركة حدوث انخفاض في الطلب الأساسي على النقل، وزيادة في الحيازة المتاحة، حتى أكبر من تلك المقدرة سابقا، والأخيرة كنتيجة لحل الاختناقات وازدحام الموانئ التي حدثت خلال الاشهر الأخيرة.

كما توقع التقرير أن تصل ربحية شركات الشحن البحري العالمي في أقل مستوياتها في النصف الثاني من العام المقبل.

كما أنه من المتوقع أن الخطوط الملاحية البحرية، ستستمر في جني الأرباح كما فعلت سابقا، لكنها في الوقت نفسه خفضت الأرباح المقدرة لشركات الحاويات نفسها بنسبة 51٪ طوال فترة 2022. – 2024.