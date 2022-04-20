من المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات الجديدة في روسيا بنسبة 50٪ على الأقل في عام 2022 إلى حوالي 0.8 مليون وحدة ، حيث تتصارع سوق السيارات في روسيا مع مشكلات الإمداد، حسبما ذكر اتحاد الأعمال الأوروبية AEB.

وقال أليكسي كاليتسيف ، رئيس لجنة مصنعي السيارات في اتحاد الأعمال الأوروبية إن الوضوح بشأن العرض سيظهر على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام ، والذي لا يتوقع تحسنًا كبيرًا في الربع الثاني.

وأوضح كاليتسيف ، وهو أيضًا رئيس Hyundai Motor CIS ، شركة المبيعات الوطنية التابع لـ “هيونداي”، عملاقة صناعة السيارات الكورية الجنوبية في روسيا: “إذا كان لدينا سيناريو إيجابي وبدأنا الإنتاج ، فقد تكون السوق في مكان ما بين 0.8 و 0.85 (مليون وحدة)”.

وتابع: “من حيث الجوهر، هذا انخفاض بنحو 50٪. إذا جاء التعافي في الإنتاج لاحقًا، على سبيل المثال، في الربع الثالث، فإن السوق سيكون أصغر على التوالي”.

وبلغت مبيعات السيارات الجديدة العام الماضي 1.67 مليون وحدة، بزيادة سنوية نسبتها 4.3٪.

وأعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا فى الـ 24 فبراير الماضى وغزوها، ولكن على الفور أعلنت العديد من الدول الأوروبية وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة من فرض عقوبات على روسا باعتبارها الدولة الغازية.

وفى ظل هذه العقوبات، أعلن عدد من التقارير أن مبيعات السيارات الجديدة في روسيا قد تنهار بحوالي 50% في 2022.

واستندت هذه التقارير الى انهيار قيمة العملة الروسية الروبل مقابل الدولار في الأيام الأخيرة بعد العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.

وبلغت مبيعات السيارات الجديدة في روسيا 1.67 مليون سيارة العام الماضي، أي حوالي 2.3% من مجمل المبيعات العالمية، ومن أبرز الموردين للسوق الروسي هم رينو-نيسان وهيونداي-كيا.