توقعات بهبوط إنتاجية السيارات في أمريكا الشمالية بأكثر من 200 ألف وحدة هذا العام

من المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل الجاري بنسبة 20٪ تقريبًا مقارنة بشهر أبريل 2021 ، بسبب انخفاض إنتاج السيارات الجديدة، وفقًا لاثنين من المتنبئين البارزين.

في المقابل ، يلقي المحللون باللوم على نقص رقائق الكمبيوتر ومشاكل أخرى في سلسلة الإمدادات في انخفاض مخزون السيارات الجديدة لدى تجار السيارات، حسبما ذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية؟

فوفقًا لآخر تقدير من مؤسسة AutoForecast Solutions ، يمكن أن يؤدي نقص رقائق الكمبيوتر إلى تقليل إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية بأكثر من 200000 وحدة هذا العام.

منذ يناير من العام 2021، كلف النقص في رقائق إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية حوالي 2.3 مليون سيارة وشاحنة ، وربما ما يقرب من 3.5 مليون، إذا لم يتم تعويض الإنتاج المفقود.

ووفقًا لموقع تسوق السيارات عبر الإنترنت TrueCar Inc، فإن متوسط سعر المعاملة المقدر في أبريل 2022 هو 43755 دولارًا ، بناءً على النتائج الجزئية للشهر، بزيادة 14.7٪ مقارنة بالعام الماضي.

وكما كان متوقعا، خفضت شركات صناعة السيارات الحوافز. وقال TrueCar إن الحوافز كنسبة مئوية من متوسط سعر الصفقة كانت تقدر بنحو 3.4٪ في أبريل، بانخفاض عن 8.5٪ قبل عام.

في توقعات نُشرت في الـ 27 أبريل الجاري ، توقع TrueCar أن تبلغ مبيعات السيارات الأمريكية حوالي 1.2 مليون في أبريل، بانخفاض 21٪ مقارنة بالعام الماضي.

وفي توقعات منفصلة في نفس اليوم ، توقعت مؤسسات “جيه دي باور” و”إل إم سي أوتوموتيف” أرقامًا مماثلة لمبيعات السيارات في أبريل.

وقال توماس كينج، رئيس قسم البيانات والتحليلات في “جي دي باور”، إن توقعات مبيعات السيارات الأمريكية في أبريل 2022 تبدو أسوأ ، على عكس ما كانت عليه في الشهر الماضي القوي من الناحية النسبية ، قبل أن يترسخ نقص الرقائق بالكامل.

في العام الماضي، كان لدى الوكلاء ما يقرب من 1.7 مليون سيارة وشاحنة للبيع، مقابل أقل من 900000 وحدة في أبريل 2022 ، حسبما قال كينج.

من جهته قال ديفيد سميث، الرئيس التنفيذي لشركة “سونيك أوتوموتيف” إن الطلب على السيارات الجديدة لا يزال قوياً.

وقال سميث في مؤتمر عبر الهاتف في الـ 28 أبريل: “على الرغم من قيود المخزون والتضخم بسبب مشكلات سلسلة الإمدادت المستمرة ، فإننا لا نزال نرى طلبا قويا من المستهلكين على مبيعات السيارات وقطع الغيار والخدمات في جميع أنحاء أعمالنا”.