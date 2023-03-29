توقعات بنمو قدرة الصين على تصنيع الهيدروجين الأخضر بحوالي 20 مرة بحلول 2028

توقع محللو “تشاينا إنترناشيونال كابيتال كوربوريشن” (CICC) أن تنمو قدرة الصين على تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي – وهي المعدات المستخدمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر – بحوالي 20 مرة بحلول عام 2028 مع انخفاض تكاليف إنتاج مصدر الطاقة النظيفة.

ذكر المحللون في مذكرة أن الوقود الخالي من الانبعاثات، الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة لاستخراج الهيدروجين من الماء، يمضي على المسار الصحيح لتحقيق تكافؤ التكلفة مع الوسائل الأخرى التي يغذيها الغاز الطبيعي أو الفحم بأقرب وقت في نهاية هذا العقد، مما سيؤدي إلى انتشار سريع له.

تبلغ تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر الحالية حوالي 20 يواناً (2.90 دولار) للكيلوجرام، مقارنةً بـ 10 يوان للكيلوجرام باستخدام الفحم و17 يوان للكيلوجرام باستخدام الغاز الطبيعي.

في هذا الإطار، ستتضافر عوامل انتشار الإنتاج على نطاق واسع، وقدرات الطاقة المتجددة الإضافية، وارتفاع أسعار الكربون، لجعل التكنولوجيا الأحدث قادرة على المنافسة.

تصنيع الهيدروجين الأخضر

أشار المحللون إلى أن سوق أجهزة التحليل الكهربائي في الصين يمكن أن تصل قيمتها إلى حوالي 50 مليار يوان بحلول عام 2028، عندما يصل الطلب المحلي على المعدات إلى 40 جيجاواط، حيث يُرجح أن يتجاوز إنتاج الهيدروجين الأخضر 4 ملايين طن.

تعد شركات الطاقة الرائدة بما في ذلك شركة “تشاينا ناشيونال بتروليوم” من بين الشركات التي تستثمر في هذا القطاع، حيث تهدف الدولة إلى تحدي الشركات الأميركية والأوروبية المنافسة لتلبية الطلب المتزايد.

من المتوقع أن تتضاعف شحنات أجهزة المحلل الكهربائي العالمية ثلاث مرات في 2023 لما يصل إلى 3.3 جيجاواط، ويُحتمل أن يشكل إنتاج الصين حوالي 1 جيجاواط، حسبما ذكرت “بلومبرج إن إي إف” في تقرير هذا الشهر.