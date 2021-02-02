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توقعات بنمو تأمين الممتلكات 3.6% والحياة ستصعد 3% العامين الحالي والمقبل

نتيجة إرتفاع أسعار التأمين التجاري و بدعم من زيادة الوعي
ماهر أبو الفضل 3:52 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21 3:52 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21

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توقع الإتحاد المصري لشركات التأمين، أن يشهد نشاط تأمين الممتلكات، تحسنًا ملحوظًا في معدلات نموه سواء علي المستوي العالمي أو المحلي، لتقفز إلي 3.6% خلال العامين الحالي والمقبل، مقارنة بنسبة نمو لا تتجاوز 1.3% في العام الماضي 2020.

أسباب التوقع بنمو تأمين الممتلكات

قال علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصري لشركات التأمين، أن التوقعات المرتبطة بمعدلات نمو تأمين الممتلكات خلال العامين الحالي والمقبل، مرتبطة بزيادة أسعار التأمين التجاري، لأسباب لها علاقة بإتفاقيات إعادة التأمين والتشدد في قبول المخاطر حينا، ورغبة الشركات في تحقيق فوائض من الإكتتاب التأميني أحيانا.

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زيادة الوعي بسبب جائحة كورونا رافعة نمو لتأمين الحياة

وأشار، إلي أنه فيما يخص نشاط تأمينات الحياة، فمن المرجح أن تشهد معدلات نموها زيادة تصل الي 3% خلال العامين الحالي والمقبل ، مقارنة بالإنكماش الحاد في 2020، لأسباب مرتبطة بزيادة وعي الأفراد بالمخاطر التي يجب ترويضها عبر منتجات التأمين خاصة التي تصدرها شركات الحياة، خاصة بعد تفشي جائحة كورونا والآثار السلبية المترتبة عليها.

الزهيري:خسائر كورونا علي الإقتصاد العالمي تتراوح ما بين 50 إلي 80 مليار دولار

ووفقًا للزهيري، قدرت شركة “سويس ري” لإعادة التأمين، الخسائر المرتبطة بـ كوفيد-19 في مجال الربح والخسارة لعام 2020 ، في حدود 50-80 مليار دولار أمريكي ، إلا أنه ما يخفف من الأثر السلبي لهذه الخسائر هو إنخفاض المطالبات- أو التعويضات– في مجال السيارات وغيرها من فروع التأمينات الفردية.

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الصين تقود زمام المبادرة والأسواق الناشئة تتفوق علي المتقدمة

ولفت إلي انه من المرتقب أن تقود الصين زمام المبادرة للإنتعاش الإقتصادي العالمي، وستستمر الأسواق الناشئة في التفوق على الأسواق المتقدمة ، لافتًا إلي أن الاقتصاد العالمي ، شهد أعمق ركود علي مستوي العالم ، بسبب فيروس كورونا المستجد ، حيث شهد عام 2020 انكماشاً يقدر بنحو 3.5% .

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ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان ” آفاق الاقتصاد العالمي “، يتوقع الصندوق ، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5٪ هذا العام 2021 – كما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.2٪ في عام 2022.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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