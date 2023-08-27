توقعات بنمو استثمارات الصين فى الذكاء الاصطناعي إلى 38 مليار دولار خلال 4 سنوات

توقع مراقبون أن يصل حجم استثمار الصين في الذكاء الاصطناعي إلى 38.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، وهو ما سيمثل حوالي 9 % من الإجمالي العالمي في هذا القطاع، وفقا لوكالة شينخوا.

وقالت شركة البيانات الدولية لبحوث السوق العالمية، إن الصين واصلت تعزيز براعتها في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت الشركة أنه في المستقبل، ومع الدعم الحكومي والوتيرة السريعة للترقيات الصناعية، ستتكامل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع المتطلبات المتنوعة للصناعة وتصبح جزءا من المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال.

وأردفت أنه في ضوء الاختراقات الأخيرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكامل المعزز للتطبيقات، تتسابق العديد من الشركات لاستخدام التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي للتكيف مع المشهد العام لسوق الذكاء الرقمي، وتمكين الشركات الجديدة، ومساعدة الشركات على تحديد قيمة أهداف صنع القرار الذكية، وبالتالي تغذي ارتفاعا في الطلبات المخصصة للذكاء الاصطناعي.