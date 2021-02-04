توقعات بنمو أقساط تأمينات الحياة 3% عالميا متجاوزة وباء كورونا بصعود الأسواق الناشئة (جراف)

توقعت شركة ديلويت Deloitte للاستشارات المالية انتعاش أقساط تأمينات الحياة بنسبة 3% بشكل عام لعام 2021 مقابل انخفاض أقساط التأمين على الحياة بنسبة 6% على مستوى العالم حتى نهاية عام 2020 وبنسبة 8% في الاقتصادات المتقدمة بسبب وباء كوروناز

ومن المرجح أن تقود الأسواق الناشئة الطريق مرة أخرى، بينما تستمر الأسواق المتقدمة في معاناتها، وفي الوقت نفسه، حققت مبيعات الأقساط نجاحًا كبيرًا أيضًا، ففي الولايات المتحدة – على سبيل المثال – تراجعت جميع أنواع الأقساط السنوية تقريبًا بمقدار رقمين في الربع الثاني من العام الماضى، باستثناء المنتجات المسجلة المرتبطة بالمؤشر – والتي تعد خليطا بين المعاشات الثابتة والمتغيرة مع مخاطر استثمار سلبية محدودة.

أسعار الفائددة المنخفصة تؤثر على المبيعات

وأكد مؤسسة ديلويت أنه من المرجح أن يتأثر النمو والربحية في كل من أقساط تأمينات الحياة السنوية والعديد من منتجات التأمين على الحياة من غير الأجل حتى عام 2021 وما بعده، بسبب أسعار الفائدة المنخفضة باستمرار.

الجراف التالى يوضح توقعات نمو أقساط تأمينات الحية عالميا خلال العام الجارى فى الأسواق المتقدمة.

ومن المتوقع أن يظل العائد الألماني لمدة 10 سنوات سلبيًا، بينما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه من المحتمل أن يترك المعدلات بالقرب من الصفر على الأقل حتى عام 2023، وهذا قد يفرض تحديات لا سيما بالنسبة لشركات التأمين ذات التعرض المتزايد إلى التصنيف المنخفض، والأوراق المالية ذات درجة الاستثمار الأقل سيولة، وينطبق الشيء نفسه على المعاشات، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة تاريخيًا إلى خفض المزايا المقدمة، مما قد يجعل بيعها أكثر صعوبة في العام الحالى 2021.

خسائر بالشركات بسبب وباء كورونا

في الوقت نفسه، قد تشهد شركات التأمين على الحياة خسائر أكبر بنسبة 50% في قروض الرهن العقاري مما عانته خلال فترة الركود العظيم، في حين كان من المأمول أن يؤدي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” على الأقل إلى زيادة وعي المستهلك حول قيمة منتجات الوفيات، وجدت دراسة أجرتها شركة J.D. Power أن الأمر ليس كذلك بالضرورة، فرغم أن وفيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” تجاوزت 200 ألف في الولايات المتحدة في وقت الدراسة، لم يبد المستهلكون الذين شملهم الاستطلاع أكثر حماسًا لشراء التأمين على الحياة، بسبب “مزيج من الاتصالات غير المتكررة مع العملاء والإدراك السائد للتكلفة العالية وتعقيد المعاملات.

الجراف التالى يوضح توقعات نمو أقساط تأمينات الحية عالميا خلال العام الجارى فى الأسواق الناشئة.

ويشير هذا إلى أن الصناعة من المحتمل أن يكون لديها المزيد من القضايا الأساسية لمعالجتها لتوسيع وعي المستهلك واختراق السوق، ويجب على شركات التأمين إدارة ثلاث مراحل رئيسية في وقت واحد من أزمة وباء كورونا COVID-19 – الاستجابة والتعافي والازدهار .

وعندما ظهر وباء كورونا، استجابت شركات التأمين من خلال اتخاذ خطوات فورية لضمان استمرارية الأعمال، ومساعدة العملاء ومجتمعاتهم على التكيف، بحلول العام الجارى يجب على شركات التأمين النظر في مزيج من الإجراءات الهجومية والدفاعية لتسريع جهود التعافي طويلة المدى والتحول إلى مرحلة الازدهار عندما يتم إعادة التأكيد على النمو، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

تتضمن توقعات Deloitte في الولايات المتحدة للربع الثالث احتمالًا بنسبة 55% أنه في ظل السيناريو الأكثر ترجيحًا، مع تلقيح السكان طوال عام 2021، قد لا يزال هناك “عوائق كبيرة على النمو الاقتصادي، والأسوأ من ذلك هناك احتمال بنسبة 25% لمواجهة سيناريو “لا نهاية في الأفق” حيث يتم تأخير اللقاح، مما يؤدي إلى ضعف طويل الأمد في الاقتصاد.

بالنظر إلى هذه التحديات وغيرها التي تواجه شركات التأمين في جميع أنحاء العالم، تستخدم توقعات هذا العام استطلاع Deloitte العالمي لاستكشاف كل من التكتيكات التي يتبعها قادة الصناعة تأكد من أن أساسهم سيظل قوياً مهما طال استمرار وباء كورونا، إضافة إلى الاستراتيجيات التي بدأوا في نشرها لتهيئة أنفسهم للنجاح في السنوات القادمة، ندرس كيف تتكيف شركات التأمين وتخطط للاستثمار من منظور العمليات والتكنولوجيا والموهبة والتمويل.

الجراف التالى يوضح توقعات نمو أقساط تأمينات الحية عالميا خلال العام الجارى .