توقعات بموجة تضخمية جديدة خلال شهور الصيف

توقعات بموجه تضخمية جديدة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات وتعريفة الكهرباء، بجانب رفع الفائدة بنسبة 2% الذي أجراه البنك المركزي، الخميس الماضي.

ورجحت بنوك استثمار حدوث قفزة جديدة في معدلات التضخم لتصل إلى مستويات تتراوح بين 36 و38% خلال أشهر الصيف “يوليو – سبتمبر” مع ظهور تداعيات القرارات الحكومية الأخيرة.

ورفعت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 40 و100%، وتعريفة الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك، كما رفعت لجنة السياسات النقدية بالمركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتسجل 18.75 % للإيداع، و19.75 % للإقراض، بهدف كبح معدلات التضخم، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة المحلية.

وتعد أسعار المحروقات المحرك الأساسي لأسعار كافة السلع، وغالبا ما يتبعها ارتفاعات في كافة السلع والخدمات بنسب مشابهة.

وقالت رضوى السويفي، رئيس مركز البحوث ببنك استثمار فاروس، إن معدلات التضخم ستتراوح بين 33 و36% خلال أشهر الصيف، قبل تراجعها إلى 20% كمتوسط للعام المالي 2017 – 2018 بالكامل.

ورجحت السويفي نسب تضخم 14% حتى نهاية العام 2018، ما يتوافق مع مستهدفات البنك المركزي خلال نفس الفترة عند 13% يضاف عليها أو يطرح منها 3%.

من جانبها، قالت ريهام الدسوقي كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار الإماراتي أرقام كابيتال، إن الموجة التضخمية ستواصل ارتفاعها خلال أشهر الصيف لتصل لمستويات بين 35 و38%، قبل أن تبدأ في الهبوط مجدداً مع حلول شهر نوفمبر المقبل، وتلاشي أثر سنة الأساس لقرار تحرير سعر الصرف إلى مستويات تحوم حول 20%.

وشهدت معدلات التضخم زيادات متنامية منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وما تبعه من زيادات في المحروقات، ورفع في الفائدة، من 25% في نوفمبر إلى 30.9% خلال مايو الماضي بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد نائب وزير المالية لشؤون المالية محمد معيط، في تصريحات صحيفة سابقة لوكالة “رويترز” للأنباء، أنه يتوقع أن تبدأ معدلات التضخم بالتراجع مطلع 2018.