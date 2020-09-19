توقعات بمواصلة مؤشر الأفراد بالبورصة المصرية الصعود خلال الأسبوع الحالي

المؤشر صعد 53% منذ بداية العام

توقعت شركة أمان لتداول الأوراق المالية مزيدا من الصعود لمؤشر الأفراد EGX30 الأسبوع الحالي، ليصل إلى 2000 نقطة، مقارنة بـ 1935 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.

المؤشر صعد 53% منذ بداية العام

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان، إن المؤشر سيواصل الصعود هذا الأسبوع مدعوما بعمليات المضاربة من الأفراد على أسهمه.

ووضع الأعصر توقعاته لحزمة من الأبرز الأسهم المدرجة على المؤشر تضمنت جي بي أوتو ليتجه نحو 2.90 جنيه، مقارنة بـ 2.7 جنيه الخميس، وسهم رمكو لإنشاء القرى السياحية نحو 3.80 جنيه، مقارنة بـ 3.5 الخميس، والعربية للشحن والتفريغ عند 1.08 جنيه، مقابل جنيه الخميس.

كما حدد الأعصر مستهدف سهم الإسماعيلية للدواجن عند 4.10 جنيه، مقابل 3.8 جنيه الخميس، وسهم العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني” عند 3.70 جنيه، مقابل 3.3 جنيه الخميس.

جدير بالذكر أن مؤشر الأفراد السبعيني بالبورصة المصرية واصل حصد المكاسب منذ بداية العام الجاري، لتسجل نسبة صعوده خلال هذه الفترة و حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 53%.

وكانت البورصة أنهت أسبوعها الماضي على تباين للمؤشرات، كان الخاسر فيها المؤشر الرئيسي، والرابح أسهم الأفراد، وتحرك رأس المال لأعلى بنسبة ضعيفة للغاية، وواصل الأجانب اتجاههم البيعي بينما مال العرب للشراء.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تعاملاته الأسبوع المنقضي متراجعا 0.18% مغلقا عند 11050 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة صاعدا 4.23% عند مستوى 1935 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا صاعدا 3.22% نحو مستوى 2824 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 3 ملايين جنيه فقط، ليغلق عند مستوى 617.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 616.8 مليار جنيه في أسبوعه السابق، وفقدت التداولات ما يقرب من 4 مليارات جنيه، لتنهي أسبوعها الماضي عند 17.1 مليار جنيه، مقابل 21 مليار جنيه بالأسبوع السابق.

وكان للمستثمرون المحليون الغلبة في التعاملات بنسبة 82.4%، تلاهم مباشرة الأجانب بنسبة 12.2% بصافي مبيعات 211.5 مليون جنيه، والعرب بـ 5.3%، بصافي شراء 120.5 مليون جنيه.