توقعات بمواصلة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الصعود الأسبوع الحالي (جراف)

يتوقع خبراء سوق المال مواصلة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية EGX70 EWI الصعود الأسبوع الحالي صوب مستوى 4900 نقطة ، عقب تحقيقه ارتفاعا تجاوز الـ4% بالتداولات السابقة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي بصعود جماعي للمؤشرات، حيث صعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.29% مغلقا عند 24383 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.44%، مغلقا عند 4865 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.63%، مغلقا عند 7159 نقطة.

وقالت عصمت ياسمين، رئيس قطاع تداولا الأفراد بالبورصة المصرية إنه المؤشر السبعيني بالبورصة سيشهد أداءا قويا هذا الأسبوع، مع الحراك الإيجابي للمستثمرين الأفراد، ما يدفعه لتجاوز إغلاقاته السابقة.

وقالت دعاء زيدان، رئيس قطاع الاستثمار في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن المؤشر السبعيني يستهدف مستوى 4900 نقطة هذا الأسبوع.

وأشارت زيدان إلى أن الأسهم الصغيرة، وأسهم القروش بدأت في التحرك بشكل إيجابي بدعم جذبها سيولة جديدة نتيجة رخص سعرها وفرص تحقيق ربحية منها.

وأوصت زيدان بالتحوط في في الأسهم صاحبة النمو في الربحية في قطاعات الأغذية، الإسكان، البتروكيماويات.

وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه الأسبوع الماضي، مغلقا عند 1.648 تريليون جنيه، مغلقا عند مستوى 1.648 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.632 تريليون جنيه الأسبوع السابق.

وبلغ إجمالي تعاملات البورصة الأسبوع المنقضي 203.6 مليار جنيه، من خلال التعامل على 7.379 مليار ورقة مالية، عبر 600 ألف عملية منفذة، مقارنة بإجمالي تداولات 214.9 مليار جنيه، بكمية تعاملات 6.807 مليار ورقة مالية، من خلال 643 ألف عملية منفذة.

اقتنصت أدوات الدخل الثابت (سندات/ أذون) الخزانة 83.22% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، فيما كان نصيب الأسهم 16.78% فقط.

واستحوذ المستثمرون المحليون على 89.7% من التعاملات بصافي مبيعات 104.4 مليار جنيه، فيما كان نصيب المستثمرون الأجانب 4%، بصافي مشتريات 12.3 مليون جنيه، والعرب 6.3%، بصافي مشتريات 92.1 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.