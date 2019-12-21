توقعات بمواصلة صعود البورصة المصرية واختبار مستوى 14100 نقطة

يتوقع محللون أن تشهد البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري اتجاهًا عرضيًا مائلًا للصعود، مع تحركات إيجابية انتقائية لأسهم 3 قطاعات (العقارات، والصناعة، والسياحة) بدعم مبادرات حكومية من شأنها دعم شركاتها.

أنهت البورصة أسبوعها الماضي على صعود عقب هبوط متواصل استمر 6 أسابيع متتالية، مع أرباح لرأس المال السوقي، بدعم مشتريات أجنبية وعربية.

ارتفع مؤشر “EGX30” الرئيسي للسوق بنسبة تقترب من 4% إلى 13837 نقطة، ومؤشر “EGX70″ بنسبة 1.7% منهيًا تعاملاته الأسبوعية عند 530 نقطة، و”EGX100” الأوسع نطاقا بنسبة 2.39%، إلى مستوى 1393 نقطة.

سجل رأس المال السوقي ارتفاعا 15.2 مليار جنيه، لينهي الأسبوع الماضي عند 701.8 مليار جنيه، مقارنة 686.6 مليار جنيه.

سجلت تعاملات الأجانب والعرب، شراءً بصافي 270.1 مليون جنيه، و21.4 مليون جنيه، بنسب 33.2%، و4.2% على الترتيب، بينما كان نصيب المستثمر المحلي 62.6%.

كانت البورصة أعلنت السبت عن انتهاء عملية إعادة هيكلة شاملة لقطاعات السوق، مع إعادة تسكين الشركات في القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسي المنتج للإيراد أو صافي الإيراد بحسب الأحوال، ويبدأ العمل بها مطلع العام.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق بدأت تتحول من الاتجاه الهابط الناتج عن حركة تصحيحية شهدها الفترة الماضية، ما ظهر بوضوح في مشتريات العرب، والأجانب الأسبوع الماضي.

رجح تحرك السوق هذا الأسبوع عرضيا، ويبدأ النصف الأول من الأسبوع، على صعود، ويتحول اتجاهه بالنصف الثاني للهبوط، ليتحرك المؤشر الثلاثيني في نطاق 13500 و14100 نقطة.

أوصى بشراء مجموعة من الأسهم الأسبوع الحالي منها (مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند مستويات 22.80 جنيه، والبيع عند 24.80 جنيه، وسهم بالم هيلز للإسكان والتعمير عند 1.76 جنيه، والبيع عند 1.90 جنيه).

بشأن عملية إعادة هيكلة القطاعات التي أجرتها إدارة البورصة، أكد أن ليس لها أي تأثير على السوق، ووصفها بعملية داخلية شكلية، مؤكدا أن المؤثر الرئيسي على السوق، قوى العرض والطلب.

قالت دعاء زيدان، رئيس قسم التداول بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، ذراع السمسرة ببنك بلتون، إن السوق تتحرك عرضيًا الأسبوع الحالي بين 13500 و14000 نقطة.

رجحت تحركات إيجابية انتقائية لعدد من الأسهم في قطاعات مختلفة بدعم مبادرات حكومية، وهي مبادرات دعم قطاعي السياحة، والصناعة، والبتروكيماويات، وتوقعات إجراء خفض جديد لأسعار الغاز للصناعات.

أكدت أنه من بين هذه الأسهم (مدينة نصر للإسكان والتعمير بين 4.45 و4.90 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير بين 23.50 جنيه و25 جنيهًا، وسوديك بين 13.50 و14.50 جنيه”.

وعن قطاع السياحية قالت إن سهم أوراسكوم للتنمية يتحرك في نطاق 6.10 و6.70 جنيه، والمنتجعات السياحية بين 2.40 و2.75 جنيه.

توقعت في قطاع الصناعة تحرك سهم حديد عز بين 10.70 و11.60 جنيه، ومصر للألومنيوم بين 12.60 و14.40 جنيه، وسيدي كرير للبتروكيماويات 8.80 و9.70 جنيه، وأموك بين 3.55 و3.90 جنيه.

فيما يتعلق بعملية إعادة هيكلة القطاعات قالت إنها عملية شكلية، تمهد للطروحات المستقبلية في العام الجديد، وتسكين الشركات بالقطاعات الملائمة، ولن يكون لها أي تأثير على السوق وحركة السيولة.

يشار إلى أن عملية إعادة الهيكلة بحسب رئيس البورصة المصرية، محمد فريد عن زيادة القطاعات إلى 18 قطاعًا بدلاً من 17 حالياً، شهدت 53 شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي إليه، وانتقلت 42 شركة إلى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هي في ذات القطاع دون تعديل.