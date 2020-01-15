توقعات بمواصلة صعود البورصة المصرية نحو 14000 نقطة

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها أمس الثلاثاء، على صعود جماعى، بدعم مشتريات محلية وأجنبية.

وسجل المؤشر الرئيسى «EGX30» صعودًا بنسبة %0.42 ليصل إلى 13756 نقطة، ونظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» %0.66 مسجلا 530 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا %0.61 ليبلغ 1377 نقطة، ومتساوى الأوزان «EGX50» %0.58 إلى 1923.

ومن إجمالى 170 سهما متداولا هيمن الصعود على أداء 86، وتراجع 46، ولم يتغير أداء البقية.

وسجلت تداولات الأسهم 763 مليون جنيه، وبلغ رأس المال السوقى 699.6 مليار جنيه، مقارنة مع 698.5 مليار أمس الأول، ليربح بذلك 1.1 مليار.

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافى 68.5 و53.3 مليون جنيه على التوالى، فيما لجأ العرب للبيع بقيمة 121.8 مليون.

وهيمن المتعاملون المحليون على %52 من إجمالى التعاملات، مقابل %16 و %32 للعرب والأجانب على الترتيب.

وتبنى المحللون الفنيون نظرة إيجابية على الأجل القريب، مرجحين أن تستكمل السوق حركتها الصاعدة وصولاً لمستويات 13815 بجلسة اليوم الأربعاء، مؤكدين أن تجاوز المؤشر الرئيسى لها سيدفعه نحو 14000 نقطة.

قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة «إتش دي» لتداول الأوراق المالية، إن توقعاته إيجابية للسوق المحلية على الأجل القريب.

ولفت إلى أن مؤشرات البورصة تحاول التماسك لتعويض التراجعات التى شهدتها الأسبوع الماضى بسبب التوترات الجيوسياسية التى شهدتها المنطقة، موضحًا أن السوق ما تزال تعانى من غياب الأخبار الداعمة.

وأشار حسن إلى أن البورصة المصرية تترقب قرار البنك المركزى المصرى بشأن سعر الفائدة باجتماعه يوم الخميس المقبل.

ورجح أن تواصل تحركاتها الإيجابية وصولاً لمستويات 13815 اليوم الأربعاء، ثم 14000 نقطة، وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة قال إن تحركاتهُ تتحسن قليلاً ويستهدف مستوى 540 نقطة، عقب تجاوز المنطقة الحالية عند 530.

وأوضح حسن أن مستوى 13200 نقطة يمثل دعمًا هامًا بالنسبة للمؤشر الرئيسى، مشيرا إلى أنه بلغه 3 مرات خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين ومستهل العام الحالى.

وفيما يتعلق بتحركات الأسهم، قال إن «التجارى الدولي» يختبر مستوى 84 جنيها، وتجاوزه لأعلى سيدفعه نحو 86 ثم 88 جنيها، بعد أن أنهى تعاملات أمس عند 83.57 جنيه، بصعود 0.70 جنيه.

ورجح تحرك «مصر الجديدة» نحو 24 ثم 25 جنيها، بشرط تجاوز مستوى 23 جنيها، وكان السهم قد أنهى تعاملات الثلاثاء عند 22.86 بهبوط %0.48، كما أن استقرار «هيرمس» أعلى 16 جنيها يدفعه نحو 16.80 ثم 17 جنيها مقارنة بـنحو 16 أمس بهبوط %0.06.

وقال أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن السوق حققت أمس أحجام تداول متوسطة، وصعودا جماعيا بدعم تماسك التجارى الدولى.

وتوقع أن تتجه اليوم نحو مستوى المقاومة الأولى عند 13800 نقطة ثم 14000.

وفيما يتعلق بالمؤشر السبعينى قال إنه يتحرك فى نطاق عرضى على مدار الشهور الأربعة الماضية، فيما يتجه حاليًا نحو 540 نقطة، والتى تمثل مقاومة رئيسية بالنسبة له.