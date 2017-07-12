توقعات بمشاركات ضعيفة في أوتوماك فورميلا 2017

أحمد شوقيأكدت الشركات المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" اتجاهها لعقد الدورة الرابعة والعشرين للمعرض خلال سبتمبر المقبل دون تأجيل.وكان من المخطط انعقاد معرض القاهرة الدولي للسيارات في دورة العام الجاري خلال مارس الماضي؛ لكن الشركات المنظمة أرجأت موعد الانعقاد إلى سبتمبر المق

أحمد شوقي

أكدت الشركات المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للسيارات “أوتوماك فورميلا” اتجاهها لعقد الدورة الرابعة والعشرين للمعرض خلال سبتمبر المقبل دون تأجيل.

وكان من المخطط انعقاد معرض القاهرة الدولي للسيارات في دورة العام الجاري خلال مارس الماضي؛ لكن الشركات المنظمة أرجأت موعد الانعقاد إلى سبتمبر المقبل؛ بسبب تدنى مستوى المشاركة من الوكلاء وشركات السيارات؛ أملًا في تحسن أداء السوق لدفع الشركات الممتنعة عن المشاركة للتواجد في المعرض.

ويتوقع ألا يحقق المعرض خلال دورته المقبلة مستوى عال من المشاركة؛ لعدة أسباب: استمرار حالة الركود بالسوق، تراجع عدد من الشركات التي كانت تخطط للمشاركة في “أوتوماك” خلال مارس الماضي عن فكرة الوجود في المعرض خلال سبتمبر المقبل؛ فضلًا عن قيام عدد كبير من الشركات بطرح طرازاتها وموديلاتها الجديدة في السوق المحلية؛ مما يقلل جدوى التواجد في المعرض خلال العام الجاري.

وأكد هاني خفاجي، مدير معرض القاهرة الدولي للسيارات “أوتوماك فورميلا” أن الشركات المنظمة تتجه لعقد المعرض في موعده خلال سبتمبر المقبل دون تأجيل.

وبالنسبة لمستوى المشاركة في المعرض؛ قال خفاجي إن مستوى المشاركة خلال سبتمبر المقبل هو ذاته الذي نجحت الشركات المنظمة في تحقيقه خلال مارس الماضي؛ قبل قرار التأجيل؛ حيث إن الشركات التي أكدت مشاركتها من قبل هي ذاتها التي ستشارك خلال سبتمبر.

ولفت إلى أن التواصل مع الشركات ما زال مستمرًا بغرض توسيع نطاق المشاركة وزيادة مستوى التواجد مع قبل الشركات والعلامات التجارية بمختلف أنواعها؛ فضلًا عن التأكيد على الشركات التي كان من المقرر تواجدها في مارس.

وأكد مدحت رمضان مدير الاتصالات التسويقية لشركة «AC G & ITF»، إحدى الشركات المنظمة لمعرض “أوتوماك فورميلا” أن المعرض سينعقد في موعده المقرر سابقًا خلال سبتمبر 2017؛ دون تأجيل.

ويقول اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات: إن قرار الشركات النهائي بشأن المشاركة من عدمها يتوقف على عدة عوامل أهمها مستوى المبيعات حينها؛ فإذا تحرك السوق وبدأ الطلب في الانتعاش؛ فمن المتوقع إقبال الشركات على المشاركة على نطاق واسع؛ رغبة منها في الدعايا لمنتجاتها والاستحواذ على حصة كبيرة من الطلب؛ مضيفا أنه في حالة استمرار حالة الركود؛ فمن المتوقع إحجام الشركات عن المشاركة في المعرض.

ولفت إلى أن قرار المشاركة يتوقف أيضًا على مستهدفات الشركات وإمكانية طرح منتجات جديدة من عدمه؛ خاصة بعد أن أقدم العديد من الوكلاء على طرح الطرازات والموديلات الجديدة؛ بشكل مباشر عقب قرار تأجيل المعرض.

وبشأن مدى ملاءمة الموعد المقرر لانعقاد المعرض خلال سبتمبر المقبل؛ مع اقتراب موعد الدورة التالية خلال 2018؛ والتي من المعتاد أن تنعقد خلال مارس من كل عام؛ قال مصطفى: لا مشكلة في موعد الانعقاد المقرر للعام الحالي؛ كما أنه لا يتعارض مع موعد الانعقاد المحتمل للعام التالي خلال مارس؛ مضيفًا أنه بعد انتهاء فعاليات المعرض؛ يمكن تقييم النتائج ودراسة الموعد المناسب للموعد الخاص بدورة العام المقبل.

وبالنسبة لإمكانية المشاركة في المعرض خلال سبتمبر 2017؛ قال مصدر مسئول بشركة المنصور للسيارات؛ إن الشركة قررت عدم المشاركة في فعاليات المعرض؛ بعد تأجيله ؛ لكن قد تتم المشاركة خلال العام المقبل في الدورة التالية.

وكانت المنصور للسيارات تخطط للمشاركة في المعرض خلال مارس الماضي؛ من خلال العلامة التجارية أوبل؛ دون تواجد لمنتجات شيفروليه. ولم تكن الشركة تخطط لطرح منتجات جديدة على هامش المعرض. ويبدو أن الشركة قد ركزت خطتها التسويقية خلال العام الجاري على الحملات الدعائية في وسائل الإعلام بشأن العديد من العروض والتخفيضات على طرازات أوبل وشيفروليه؛ مما قد يجعل المشاركة في “أوتوماك فورميلا” قليلة الجدوى.

وتوقع مدير مبيعات إحدى العلامات الصينية تدني مشتوى المشاركة في المعرض؛ نظرًا لأن العديد من الشركات قد أطلقت بالفعل منتجاتها الجديدة محليا كما تحملت في سبيل ذلك تكاليف تسويقية مرتفعة سواء لعقد المؤتمرات أو إطلاق الحملات الدعائية؛ المطبوعة والمسموعة والمرئية؛ لذا قد يكون من الصعب عليها إنفاق المزيد من الأموال للمشاركة في المعرض.