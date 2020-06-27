توقعات بمسار صعودي للبورصة المصرية بدعم قرض صندوق النقد

ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.3% إلى 10890 نقطة، بينما سجل «EGX70» صعودًا بنسبة 4.46% إلى 1384 نقطة، و«EGX100» 3.66% إلى 2165 نقطة.

رجح محللون أن تصل البورصة المصرية لمستويات 11300 نقطة في الأسبوع الحالي بدعم موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا قيمته 5.2 مليار دولار.

كما توقعوا مواصلة مؤشر الأفراد «السبعيني» صعوده الذي ظهر في الأسابيع الماضية، مع نشاط تحركات الأفراد على أسهم المضاربات وزيادات رؤوس الأموال.

وكانت البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي بأداء متواضع لمؤشرها الرئيسي EGX30، بينما أدت بقية المؤشرات بشكل جيد، وسط مكاسب لرأس المال السوقي.

وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.3% إلى 10890 نقطة، بينما سجل «EGX70» صعودًا بنسبة 4.46% إلى 1384 نقطة، و«EGX100» 3.66% إلى 2165 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه؛ ليسجل 586.9 مليار جنيه مقابل 579.6 مليار، رغم اتجاه الأجانب والعرب نحو البيع بصافي 408.8، و38.3 مليون جنيه، بنسبة 12.2% و6% من إجمالي التداولات على الترتيب.

ويرى المحللون أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضي على طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، ضمن برنامج الاستعداد الائتماني لمدة عام، سيدعم الحالة المعنوية للمستثمرين، خاصة الأجانب.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية إن السوق ستتجه نحو الصعود الأسبوع الحالي، مدعومة بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، مع تحرك إيجابي لحزمة من الأسهم القيادية.

ورجح الأعصر تحرك المؤشر الثلاثيني في نطاق 10850 و11300 نقطة، مع اتجاه سهم البنك التجاري الدولي نحو 69 جنيهًا، مقابل 66.6 الخميس الماضي.

وحول تحركات الأسهم القيادية، توقع الأعصر تحرك سهم مصر الجديدة للإسكان بين 5.60 إلى 6.40 جنيه، مقابل 5.7 الخميس، والمجموعة المالية هيرميس بين 14 إلى 15.30 جنيه، نظير 14.2، وطلعت مصطفى بين 5.80 إلى 6.50، مقابل 5.9 جنيه.

وأشار الأعصر إلى أن المؤشر السبعيني سيواصل الصعود الذي شهده الفترة الماضية خلال الأسبوع الحالي، مستهدفا 1460 نقطة.

من جانبه، قال محمد كمال، الرئيس التنفيذي لشركة رواد لتداول الأوراق المالية إن موافقة صندوق النقد على منح مصر القرض سيدعم الحالة المعنوية للمستثمرين بالسوق.

وتوقع “كمال” تحرك المؤشر الثلاثيني في نطاق 10800 و11200 نقطة، وسهم التجاري الدولي نحو 68 جنيهًا، والسبعيني نحو 1450 نقطة بدعم سيطرة الهدوء على تعاملات المؤسسات، ونشاط تعاملات الأفراد بأسهم المضاربات، والمبادلات وزيادات رؤوس الأموال.