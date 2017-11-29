توقعات بمرونة اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2018

الشاذلى جمعة:توقع محمد إمام مسئول الاكتتاب بشركة "أفريكا رى" لإعادة التأمين أن تستمر المرونة فى اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2018 بالنسبة لشركات التأمين المصرية خاصة مع المعيدين الإقليميين فى الأسواق العربية نظرا لوجود طاقة استيعابية كبيرة لدى تلك الشركات لم تستغل بعد.وأضاف إمام خلال ورشة العمل ا

الشاذلى جمعة:

توقع محمد إمام مسئول الاكتتاب بشركة “أفريكا رى” لإعادة التأمين أن تستمر المرونة فى اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2018 بالنسبة لشركات التأمين المصرية خاصة مع المعيدين الإقليميين فى الأسواق العربية نظرا لوجود طاقة استيعابية كبيرة لدى تلك الشركات لم تستغل بعد.

وأضاف إمام خلال ورشة العمل التى نظمتها شركته بالتعاون مع شركة “APEX” لوساطة التأمين و إعادة التأمين أن شركات الإعادة الأجنبية خاصة فى الولايات المتحدة و اوربا قد تكون أكثر تشددا نظرا لما شهده العام الحالى من كوارث طبيعية خاصة فى الولايات المتحدة فى صورة أعاصير مما يكبد الشركات تعويضات كبيرة فتحاول تعويضها من الأسواق العربية.

واستعرض طرق احتساب حدود احتفاظ الشركات بالأخطار و العوامل المؤثرة فيها مثل سياسة مجلس إدارة كل شركة سواء كانت حذرة أو متوسعة فى قبول الأخطار و كذلك حجم رأس المال المدفوع و الاحتياطيات معتبرا أن النسبة المثلى لحجم راس المال العامل إلى حجم الأخطار المكتتبة هى 1:1 و فى حالة زيادة النسبة إلى 1:2 أى تكون حجم الأخطار ضعف راس المال فيجب إعادة الجزء الباقى من الأخطار خارجيا لإعادة التوازن للنسبة مرة أخرى.