توقعات بقفزة فى إنفاق الأمريكيين إلى 11 مليار دولار يوم التسوق عبر الإنترنت

أظهر مؤشر أدوبي Adobe للاقتصاد الرقمي، أن إنفاق الأمريكيين في التسوق عبر الإنترنت بلغ 7.1 مليار دولار حتى التاسعة مساء من يوم التسوق عبر الانترنت Cyber Monday، بحسب وكالة رويترز.

وتتوقع أدوبي أن تشير القراءة النهائية إلى إنفاق المستهلكين الأمريكيين ما بين 10.4 مليار دولار و11.1 مليار دولار، وتتوقع أن ينفق المتسوقون 2.5 مليار دولار بين السابعة مساء و11 مساء بالتوقيت المحلي.

ارتفاع مؤشر أسعار إنفاق الأمريكيين على الاستهلاك الشخصي

وأفادت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي حول مؤشر أسعار إنفاق الأمريكيين على الاستهلاك الشخصي الأساسي خلال شهر أكتوبر، بنمو المؤشر بنسبة 0.5% بما يتوافق مع توقعات الأسواق للشهر الثاني على التوالي، ولكنها أفضل من القراءة السابقة للمؤشر والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.2% خلال سبتمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، باستثناء الغذاء والطاقة، وتنعكس القراءة بأعلى من التوقعات بصورة إيجابية على تحركات العملة والعكس صحيح.

ويختلف هذا المؤشر عن مؤشر أسعار المستهلكين، حيث إنه يقيس فقط السلع والخدمات المستهدفة والمستهلكة من قبل الأفراد.

ويتم قياس الأسعار وفقا لإجمالي الإنفاق لكل عنصر مما يعطي نظرة على سلوك الإنفاق الاستهلاكي. وبالتالي يعتبر البعض أن هذا المؤشر هو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بقوة في شهر سبتمبر

يشار إلى أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع بقوة في شهر سبتمبر لكنه تأثر جزئيا بارتفاع الأسعار مع استمرار ارتفاع التضخم وسط نقص في السيارات والسلع الأخرى بسبب القيود على الإمدادات العالمية.

وفى أكتوبر، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع بنسبة 0.6% فى شهر سبتمبر.

إنفاق الأمريكيين يرتفع 1% فى أغسطس

وتم تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر أن الإنفاق زاد 1% بدلا من 0.8% وفق التقارير السابقة.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة إنفاق المستهلكين 0.5% في سبتمبر.

وأدى ارتفاع الإصابات من جديد بفيروس كورونا خلال الصيف، بسبب سلالة دلتا المتحورة، إلى تفاقم نقص العمال في المصانع والمناجم والموانئ مما زاد الضغط على سلاسل التوريد.

من ناحية أخرى، قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو أمس الاثنين إنه من المبكر جدا القول بأن المتحور الجديد لكوفيد-19 سيكون له أي تأثير على سلاسل التوريدات العالمية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية أمس الإثنين من أن متحور كورونا الجديد أوميكرون يحمل خطرا عالميا مرتفعا جدا للانتشار مع إعلان المزيد من الدول عن حالات للإصابة بالفيروس وإغلاق دول أخرى حدودها.