توقعات بقرب إطلاق أبل لهاتف آيفون 15 مع تغيير فى تقنية الشحن

توقع مراقبون أن تكشف «أبل» عن هاتفها الجديد «آيفون 15» خلال أيام قليلة، وأن يأتي هذا الإعلان مع تغيير كبير، وفقا لشبكة “سى إن إن”.

ويُشاع بقوة أن «آيفون 15» سيتخلَّى بشكل كبير عن شاحن «لايتنينج» الخاص بشركة «أبل» لصالح شحن «يو إس بي- سي»، ما يمثل إنجازاً كبيراً للشركة من خلال تبني نظام شحن عالمي، يمكن أن يبسط هذا التغيير في نهاية المطاف عملية الشحن عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة والعلامات التجارية.

ويتم هذا التغيير في غضون أقل من عام من التصويت الذي أجراه الاتحاد الأوروبي للموافقة على تشريع يلزم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية والمكبرات الصغيرة المحمولة وغيرها من الأجهزة الصغيرة بدعم شحن «يو إس بي- سي» بحلول عام 2024.

ويهدف هذه القانون إلى تقليل عدد الشواحن والأكبال التي يجب على المستهلكين مواجهتها عند شراء جهاز جديد، والسماح للمستخدمين بالمزج والمطابقة بين الأجهزة والشواحن حتى لو تم إنتاجها من قِبل مصنّعين مختلفين.

ومن غير الواضح حالياً ما إذا كان التحول إلي «يو إس بي- سي» سيحدث لجميع نماذج «آيفون15» الجديدة أم فقط لأجهزة «برو»، وقد لا يكون التحول إلى «يو إس بي-سي» دافعاً وحيداً للأشخاص للترقية، ولكنه قد يؤثر على بعض المستهلكين الذين كانوا مقاومين لهواتف آيفون بسبب قيود الشحن، وفقاً لتوماس هوسون، نائب الرئيس في فورستر ريسيرش.

من المتوقع أن تشحن أجهزة آيفون 15 بكبل جديد في الصندوق، ولكن نظراً لأن العديد من الأجهزة المحمولة تستخدم بالفعل يو إس بي-سي، بما في ذلك آيباد وماك بوك من أبل، فإن الوصول إلى أسلاك الشحن لن يكون صعباً أو مكلفاً للغاية.