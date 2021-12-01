توقعات بفتح رحلات العمرة يناير 2022

أشاد علاء الغمرى، عضو غرفة شركات السياحة السابق، ورئيس شركة «إيماج فوياج»، بقرار المملكة العربية السعودية الخاص بالسماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من عدد من الدول من ضمنها مصر، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.

وأضاف الغمرى فى تصريحات لـ«المال»، أن القرار يبشر بالخير لاقتراب موعد فتح رحلات العمرة لمصر، متوقعا بدء رحلات العمرة بالنسبة للمصريين خلال شهر يناير المقبل.

ولفت إلى أن المملكة السعودية ستعلن خلال مؤتمر قريبا الضوابط الكاملة للموسم منها إجراءات التوثيق والعقود والتعامل مع الوكلاء.

د علاء الغمرى، عضو غرفة شركات السياحة السابق، ورئيس شركة «إيماج فوياج»

وتوقع الغمرى، أن تشهد أسعار رحلات العمرة للموسم الحالى ارتفاعا بنسبة تتراوح من 30 إلى 60%، مشيراً إلى أن فرق النسبة مرتبط بالضوابط التى سوف تصدر من قبل المملكة خلال الفترة المقبلة.

كانت أسعار رحلات العمرة للمستوى الاقتصادى تراوحت ما بين11 إلى 18 ألف جنيه خلال عام 2019 أما مستوى 5 نجوم، فالأسعار بدأت من 20 ألفا.

يشار إلى أن إجمالى المشاركين فى مناسك العمرة حول العالم خلال عام 2019 بلغ نحو 19 مليونا، لكن المملكة علقت أداء المناسك فى مارس 2020 فى إطار إجراءاتها للحد من انتشار وباء كورونا.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية كانت قد أعلنت رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر، و60 ألف مصلى يوميا، لراغبى أداء مناسك العمرة لموسم 1443هـ، والصلاة فى المسجد الحرام، اعتبارا من أول أكتوبر الماضى.