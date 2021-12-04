توقعات بعودة المضاربة للبورصة مع جذب «السبعيني» للسيولة

يتوقع خبراء سوق المال هيمنة مؤشر الأفراد” EGX70 ” على حركة السيولة بالبورصة خلال الأسبوع الحالى، مع عودة حركة المضاربات، فيما يشهد المؤشر الرئيسى للسوق “EGX30” تحركات عرضية مع شراء انتقائى حذر لبعض أسهمه.

وشهدت البورصة الأسبوع الماضى تحركات مماثلة لتلك التى يرجحها الخبراء للسوق الأسبوع الحالى، إذ ارتفع “السبعينى” و”المئوى”، بينما تراجع “الثلاثينى” فى ظل مبيعات عربية وأجنبية، وثبات لرأس المال السوقى.

وأنهى “الثلاثينى” تعاملاته عند 11318 نقطة متراجعا بنحو 1% و سجل”السبعينى” 2158 نقطة، رابحا 3.6% و”المئوى” 3137 نقطة، صاعدا 2.5%.

واقتنص المستثمرون المحليون النسبة الأكبر من التعاملات بواقع 69.2% بصافى مشتريات 299.6 مليون جنيه، قابلها مبيعات أجنبية بصافى 288.2 مليون، بنسبة 22.8% من التعاملات، ومبيعات عربية بقيمة 11.4 مليون، بنسبة 8% من التعاملات.

جاء ذلك وسط ثبات لرأس المال السوقى، والذى استهل تعاملات الأسبوع بمستويات 721.7 مليار جنيه، وأنهاها عند نفس المستوى، وفقا لتقرير صادر عن البورصة حول تعاملات الأسبوع الماضى.

سجلت التداولات 16 مليار جنيه

وسجلت التداولات 16 مليار جنيه، كان نصيب تعاملات الأسهم فيها 39.68% من إجمالى قيم التداول داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 60.32%.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستشهد حركة على أسهم المضاربات خلال الأسبوع الحالى، مما يجعل السيولة تتركز بـ “السبعينى” ليتحرك صوب 2200 نقطة، بينما يشهد “الثلاثينى” سيولة انتقائية تتخللها عمليات جنى أرباح، ليتحرك فى نطاق 11100 و 11500 نقطة.

وترى أن تنفيذ صفقة استحواذ الدار العقارية على “سوديك” سيجذب سيولة جيدة للسوق هذا الأسبوع، كما توقعت حركة إيجابية لأسهم قطاع الأدوية.

وأكدت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية أن السوق تشهد انحسارا للضغوط البيعية مما يوفر فرصا للشراء وتكوين مراكز جديدة على المديين المتوسط والطويل.

وتوقعت عودة الحركة المضاربية الأسبوع الحالى، مما يخلق حركة إيجابية لـ “السبعينى”، بينما يشهد “الثلاثينى” شراء انتقائيا حذرا خلال الفترة المتبقية من الشهر الجارى، خاصة وأن هذه الفترة تمثل فرصة لصناديق الاستثمار لتكوين مراكز شرائية.

ورجحت حركة لـ “الثلاثينى” بين مستويات 11100 و11660 نقطة.

وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية إن السوق تعانى من افتقار المحفزات، مما يجعل “الثلاثينى” يدور فى نطاق 11200 و 11450 نقطة.

وأضاف أن القطاع العقارى سيشهد تحركات جيدة على المدى المتوسط، مع إعادة تسعير المشروعات فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام.