توقعات بعمليات جنى أرباح مؤقتة للبورصة قبل بلوغ 12000 نقطة

توقع نبيل أن تشهد البورصة بعض عمليات جنى أرباح خلال الأيام المتبقية من العام الجارى 2021

توقع خبراء التحليل الفنى تعرض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 لبعض عمليات جنى الأرباح المؤقتة لتدفعه قرب مستويات -11600 11700 نقطة، قبل صعوده لاحقًا لمستهدفاته بمستويات 12000 نقطة.

كما رجح الخبراء تراجع EGX70 أيضا لقرب مستويات 2160 نقطة، قبل الصعود لاحقًا للمستويات 2200 – 2260 نقطة.

وانهى EGX30 تعاملات أمس مرتفعا %0.86، إلى 11856 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.31 مسجلا 2197 نقطة، كما ارتفع الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.%37 إلى 3244 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم نحو 1.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 2.74 مليار جنيه، ليسجل 751.13 مليار جنيه، مقابل 748.39 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بصافى شراء 20.72 مليون جنيه، و395.62 مليون جنيه على الترتيب، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 416.34 مليون جنيه.

ولفت أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الاوراق المالية، إلى ارتفاع مؤشر EGX30 فى مستهل تداولات الاسبوع الجارى ليقترب من مستهدفاته عند 12000 نقطة.

واستكمل ان المؤشر حقق 11906 نقاط فى جلسة أمس قبل الإغلاق دونها، مرجحًا ظهور بعض عمليات جنى الارباح قصيرة المدى على مؤشر EGX30، ليقترب من مستويات 11700 – 11750 نقطة.

وقال جمال الدين إن المستويات السابق ذكرها ستظهر قدرة المؤشر على إنهاء التراجعات، ومعاودة الصعود لمستوى 12000 نقطة، ثم 14000 نقطة على الأجل المتوسط.

وأشار ريمون نبيل عضو الجمعية المصرية المحللين الفنيين، إلى اقتراب مؤشر EGX30 أمس من قمته السنوية عند 11900 نقطة، مدعوما بأداء جيد لأسهم القطاع العقارى، وثبات سهم البنك التجارى الدولى اعلى مستوى 50 جنيهاً خلال ارتداده الأخير.

وتوقع نبيل أن تشهد البورصة بعض عمليات جنى أرباح خلال الأيام المتبقية من العام الجارى 2021، ليقترب مؤشرها الرئيسى EGX30 من مستوى الدعم 11650 نقطة مرجحًا تماسك EGX30 قرب مستوى الدعم المذكور سابقا.

ومن جانبه قال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الاوراق المالية، إن مؤشر EGX30 تمكن أمس من تحقيق قمة سنوية جديدة بفضل الأداء الإيجابى للأسهم القيادية.

وقال عيد إن EGX30 يستهدف مستوى 12000 نقطة، مع احتمال تعرضه لعمليات جنى أرباح تدفعه نحو التراجع لاختبار مستوى الدعم الرئيسى 11750 نقطة، ثم مستوى الدعم الثانى 11600 نقطة.

وعلى صعيد EGX70 أشار عيد إلى فشل المؤشر فى الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 2200 نقطة أمس، موضحًا ان المؤشر ما زال يستهدف اختراق مستوى المقاومة 2200 نقطة والاستقرار أعلاه، ثم يتجه نحو 2260 نقطة.

كما أن فرص هبوط المؤشر تظل قائمة فى حال عدم تمكنه من اختراق مستوى المقاومة السابق ما قد يدفعه للهبوط فى اتجاه اختبار مستوى الدعم 2160 نقطة، قبل معاودة الصعود مرة أخرى.