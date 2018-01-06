توقعات بعدم تخفيض المركزي لأسعار الفائدة الشهر المقبل

مصطفى طلعت استبعد بنك الاستثمار "نعيم" قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض في اجتماعها منتصف فبراير المقبل. وأكد البنك في مذكرة بحثية حصلت عليها "المال"، أن اللجنة لن تتجه إلى تخفيض الفائدة إلا مع انخفاض معدلات التضخم السنوي لمستوى أقل من سعر الفائدة

مصطفى طلعت

استبعد بنك الاستثمار “نعيم” قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض في اجتماعها منتصف فبراير المقبل.

وأكد البنك في مذكرة بحثية حصلت عليها “المال”، أن اللجنة لن تتجه إلى تخفيض الفائدة إلا مع انخفاض معدلات التضخم السنوي لمستوى أقل من سعر الفائدة التفضيلي على أنشطة الإقراض (البالغ 19.75٪).

وتوقع “نعيم” انخفاض معدلات التضخم وفقا للنسب المذكورة مع نهاية فبراير المقبل، في الوقت الذي يبحث فيه البنك المركزيأاسعار الفائدة يوم 15 من الشهر ذاته.

وأوضح البنك أنه من المفترض أن يظل المركزي متنبها ومستعدا لأي ضغوط طلب قد تظهر من جديد، بالإضافة إلى مراقبة تطورات المعروض النقدي لتحديد المسار المستقبلي للفائدة.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية أبقت في إجتماعها الأخير على سعري العائد على الإيداع والإقتراض عند 18.75٪ و19.75٪ على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعري العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 19.25٪ .

وأوضح “نعيم” أن قرار البنك الأخير بتثبيت أسعار الفائدة جاء مطابقاً لتوقعاته، ويتماشى مع المراجعة الأخيرة التي أجراها صندوق النقد الدولي، وكذا الطرح المقبل للسندات الدولية بقيمة 3 إلى 4 مليارات دولار خلال يناير الحالي.