توقعات بظهور قوى شرائية تدفع البورصة نحو 13900 نقطة الأسبوع المقبل

نجحت البورصة المصرية في تعويض الخسائر التي تكبدتها بجلسة أمس الثلاثاء، وارتفعت مؤشراتها بشكل جماعي. وصعد الرئيسي EGX30 بنسبة 0.43% ليغلق عند 13694 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 0.29% عند مستوى 1241 نقطة، فيما استقر الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 عند نفس مستوى إغلاق جلسة أمس 1358 نقطة.

وأرجع المحللون الفنيون الارتفاع إلى الأداء الإيجابي لعدد من الأسهم، منها البنك التجاري الدولي، وبورتو جروب، والمنتجعات السياحية، وعامر جروب، بالإضافة لظهور قوى شرائية بنهاية الجلسة أثرت على تحسن مستويات إغلاق الأسهم، وأبرزها حديد عز.

وتوقّع المحللون أن يتحرك الرئيسي بشكل صاعد خلال تعاملات جلسة غدٍ الخميس صوب مستوى 13800 نقطة.

وارتفع رأسمال البورصة السوقي خلال جلسة اليوم إلى 1.5 مليار جنيه، ليستقر على 693.85 مليار جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي بلغ 134.22 مليون جنيه، وسجل العرب والأجانب صافي شراء 100.58 و33.63 مليون جنيه على التوالي.

قال محمد الأعصر، رئيس إدارة التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد انفصالًا بين أداء الأسهم والمؤشرات، موضحًا أن بعض الأسهم تقدم أداءً جيدًا، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي وبورتو والمنتجعات السياحية، فيما لا تتماشى المؤشرات مع تلك التحركات.

وأضاف أن نهاية جلسة اليوم شهدت تحسنًا في مستويات أسعار الإقفال، ما يشير إلى احتمالات تحسن في تحركات الرئيسي، والاتجاه صوب مستوى 13800 نقطة، بدعم من احتمالات الصعود لسهم البنك التجاري الدولي نحو 87 جنيهًا.

وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة إتش دي للأوراق المالية، إن البورصة المصرية ما زالت تترقب ظهور محفزات إيجابية تساعدها فى تسجيل تحركات صاعدة ممتدة على المدى البعيد.

وأضاف أن EGX30 يتحرك في نطاق 200 نقطة خلال الأسابيع الماضية، وتحديدًا بين 13800– 14000 نقطة، وكلما اقترب المؤشر من مناطق المقاومة عند 14100 نقطة يعاود الهبوط، ما يشير إلى ضعف القوى الشرائية.

وأوضح مدير الاستثمار بشركة إتش دي للأوراق المالية أن المساحة مفتوحة نحو الهبوط أكثر من الصعود، حال عدم ظهور أية محفزات ايجابية خلال الفترة الراهنة، مرشحًا المؤشر للتحرك في تلك الحالة بين 13300– 13500 نقطة.

وقال سامح غريب، خبير سوق المال، عضو الجمعية المصرية للمحلليين الفنيين، إن سهم البنك التجاري الدولي ما زال في نطاق تحركاته العرضية غير المؤثرة في حركة المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، موضحًا أن هناك عدة أسهم مدرجة بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تقدم أداء مميزًا، منها سهم المنتجعات السياحية، وبورتو القابضة، وعامر جروب .

كما أوضح أن سهم البنك التجاري الدولي، وسهم الشرقية للدخان شهدا تفويتات (صفقات مؤسسية ضخمة) بقيمة تتخطى 100 مليون جنيه، ما يؤكد أن قيم تداولات جلسة أمس تدور في معدلاتها الطبيعية عقب استبعاد تلك التفويتات.

وتوقّع غريب ظهور قوى شرائية خلال جلسات الأسبوع المقبل، ستمهد لتحرك المؤشر الرئيسي للبورصة بشكل صاعد نحو مستويات المقاومة عند 13900 نقطة، لافتًا إلى أن المؤشر نجح في عدم كسره لمستوى الدعم 13600 نقطة.